Nous avons de bonnes nouvelles pour les fans de Lego passionnés de voitures. La prochaine série de Lego Speed Champions a été divulguée par le détaillant allemand JB Spielwaren. Elle comprend une Ford Mustang, deux BMW et le concept Audi S1 E-Tron. Mais il faudra probablement attendre l'année prochaine pour se les procurer. Inutile alors d'espérer les retrouver sous le sapin en 2023.

BMW est immortalisé sous forme de briques avec la M4 GT3 et la M Hybrid V8, réunies dans un seul kit. La véritable M Hybrid a fait ses débuts en juin 2022 et devrait participer à la course du Mans l'année prochaine. La M4 GT3 existe depuis un peu plus longtemps, puisqu'elle a été révélée au début de l'année dernière.

Le thème allemand se poursuit chez Audi. L'incroyable S1 E-Tron Quattro - alias Hoonitron - est proposée dans toute sa splendeur sous la forme d'un kit de 274 pièces. Il semble qu'Audi ait opté pour une livrée qui ne comprend pas Ken Block, tragiquement décédé au début de l'année 2023. Nous attendons actuellement un dernier Gymkhana mettant en scène Block et le Hoonitron, filmé à la fin de l'année 2022 et qui devrait être diffusé ce mois-ci.

Enfin, les fans de voitures musclées peuvent compter sur une autre Mustang Lego. La 2024 Dark Horse fait ses débuts en briques, présentée ici en bleu et composée de 334 pièces. Il s'agit actuellement de la Ford Mustang haut de gamme de la septième génération, qui développe 500 chevaux grâce à son V8 de 5,0 litres. Elle se situe en dessous de la Mustang GTD, qui développe 800 chevaux dans sa carrosserie inspirée de la course automobile.

Selon JB Speilwaren, les kits Mustang et Audi pourraient ne pas être disponibles avant mars. Le kit BMW pourrait être disponible en janvier, et bien que les prix de pré-commande pour les acheteurs européens soient mentionnés, les coûts américains ne sont pas encore disponibles. Si cette série suit les précédents kits Speed Champions, il faut s'attendre à des prix compris entre 20 et 40 dollars (soit entre 18 et 35 euros, au taux de change actuel).