L'actuelle Audi RS 6 Avant se distingue plus que jamais de ses sœurs plus classiques. Ce n'est pas seulement dû à la carrosserie plus large. C'est surtout l'avant plus écrasé, partagé avec la RS 7. Ce look ne nécessite vraiment pas un gros kit widebody. Une petite touche de finition suffit.

Dans ce cas, même les spécialistes de Prior Design, plutôt connus pour leurs kits larges et brutaux, étaient de cet avis. C'est en effet de là que provient le kit de transformation avec lequel l'équipe de M&D Exclusive Cardesign, responsable de la distribution et de la vente des kits Prior, a rendu l'exemplaire de RS 6 présenté encore plus exclusif.

Galerie: Audi RS 6 (2023) avec un kit Prior

Le kit aérodynamique, appelé PD6RS, affine le style de l'Audi RS 6 Avant sur tous les plans. L'avant est encore plus agressif grâce à un spoiler, des inserts sur le capot et des ailes latérales plus agressives. Ces éléments se retrouvent également sur la jupe arrière, parfaitement ajustée. Celle-ci est en outre valorisée par un sublime diffuseur. Deux spoilers arrière viennent s'y ajouter : L'un classique sur le bord du toit et l'autre sous la lunette arrière.

Des inserts de bas de caisse et des éléments pour les ailes avant complètent l'ensemble. Les composants du kit aérodynamique PD6RS sont d'ailleurs encore mieux mis en valeur, car ils sont peints en noir brillant. La finition noir brillant forme un contraste optimal avec la peinture blanche.

En guise de soutien, l'Audi est équipée de jantes forgées Z-Performance ZP.FORGED 16 en deux pièces de 10,5x22 pouces, également disponibles en option d'usine. Les pneus Pirelli P Zero sont montés en conséquence dans la dimension de série 285/30ZR22. Visuellement, les jantes se distinguent par leurs cinq doubles rayons en forme de V.

Un prix "presque" abordable

D'un point de vue technique, un abaissement complémentaire était indispensable pour que les roues soient parfaitement alignées sous les ailes : M&D a installé des ressorts filetés H&R à cet effet. En outre, l'équipe a donné au V8 biturbo de quatre litres, qui développe 600 ch et 800 Nm de couple, une voix plus puissante grâce à un système d'échappement Akrapovič Evolution Line en titane. Avec ses sorties ovales recouvertes de carbone, typiques de la division RS, sur le plan esthétique, elle complète parfaitement le kit Prior PD6RS.

D'ailleurs, à tous ceux qui rêvent d'avoir une telle voiture d'exception dans leur garage, sachez que ce souhait est peut-être plus facile à réaliser qu'on ne le pense. En effet, la RS 6 Avant présentée est actuellement en vente. Le prix indiqué par M&D Exclusive Cardesign est de 145 000 euros.

Galerie: Audi RS6 Avant Performance 2024 : Premier bilan routier