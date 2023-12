Posséder une Bugatti, l'incarnation de l'extravagance et de l'exclusivité automobile, est un privilège réservé à une élite. La rareté et le coût de ces hypercars en font des rêves inaccessibles pour la plupart des passionnés. Cependant, les fans de Bugatti peuvent désormais apporter une touche de ce luxe dans leur vie grâce à une collection de cadeaux de Noël qui incarnent l'esprit d'opulence et de performance de la marque.

Pour ceux qui convoitent une Bugatti mais qui n'auront peut-être jamais la chance de posséder l'une de ses voitures emblématiques, Bugatti Brand Lifestyle a conçu une gamme de produits en collaboration avec différentes entreprises.

Les écouteurs sans fil Master & Dynamic, par exemple, sont fabriqués en céramique durable et dotés d'un système de réduction du bruit pour un son plus pur. Dotés d'un étui mince conçu pour être transporté dans la poche et d'une autonomie totale de 42 heures, ces écouteurs sont disponibles au prix de 365 euros.

La Bugatti Smartwatch Ceramique Titane Edition est un bon choix pour les personnes à la pointe de la technologie qui apprécient la fusion entre celle-ci et le luxe. Conçue et développée en collaboration avec VIITA Watches, cette smartwatch est fabriquée en titane léger et en céramique résistante aux rayures. Elle utilise des capteurs avancés pour mesurer la fréquence cardiaque ainsi que sa variabilité, et prend en charge plus de 90 activités sportives. Son prix est de 1 488 euros.

Pour les audiophiles à la recherche d'une expérience audio émotionnelle à domicile, l'ensemble de haut-parleurs Tidal for Bugatti 'Royale' est une option particulièrement intéressante. Avec des haut-parleurs à membrane en diamant, des subwoofers invisibles et une technologie d'amplification unique, cet ensemble de haut-parleurs offre un son cristallin et une gamme dynamique presque illimitée. Chaque ensemble de haut-parleurs disponible peut être personnalisé à condition d'être prêt à payer environ 412 000 euros pour l'ensemble, en fonction des spécifications. Oui, vous avez bien lu.

L'incursion de Bugatti dans le domaine des lunettes est tout aussi impressionnante avec la Bugatti Eyewear Collection Model 07. Fabriquées à la main au Japon, ces lunettes de soleil utilisent de la fibre de carbone pour certaines parties de la monture, rendant ainsi hommage aux produits automobiles de Bugatti. La technique de dépôt en phase vapeur positive (PVD) permet d'obtenir une surface très résistante à l'usure, ce qui en fait un accessoire idéal pour ceux qui apprécient les belles choses de la vie.

Les fêtes étant synonymes de célébrations et de toasts, Bugatti présente le Champagne Carbon EB.03 Bolide. Cette édition limitée de Blanc de Blancs de la cave privée de Carbon, avec son millésime 2013, est composée à 100 % de raisins Grand Cru Chardonnay. Logé dans une bouteille technique dont le design rappelle celui du Bolide avec le motif X, ce champagne est un objet de collection qui ajoute une touche d'élégance Bugatti aux réunions festives.