Le goût ne s'achète pas, dit-on, mais pour quelques milliers de dollars, Bugatti propose une nouvelle collection de lunettes de soleil qui ne manquera pas de faire tourner les têtes – pour le meilleur et pour le pire. Dans le cadre de la Collection Two, Bugatti a sorti cinq modèles de lunettes de soleil uniques que les personnes exceptionnellement riches pourront s'acheter.

La première paire est la plus fascinante. À première vue, les verres carrés traditionnels semblent banals, mais regardez de plus près. Une visière rabattable révèle une minuscule grille en fer à cheval juste au-dessus de l'arête du nez, avec le logo "BUGATTI" bien en évidence, au cas où les logos "EB" dorés sur les branches ne seraient pas assez parlants.

Il y a une deuxième paire de lunettes noires, plus subtile, avec une forme carrée similaire et des logos "EB" de chaque côté. Il existe également deux options à monture dorée - l'une avec un design effilé et une autre paire de lunettes ressemblant à celle d'Harry Potter. Enfin une troisième paire noire a une forme arrondie unique avec des touches de couleur dorée.

Le légendaire créateur de lunettes de soleil Larry Sands a conçu chacun de ces looks en s'inspirant de la collection Bugatti, qui se caractérise par "des performances élevées, un luxe raffiné et des designs novateurs". La collection est présentée pour la première fois au SILMO à Paris et, bien que les prix de la Collection 2 n'aient pas encore été communiqués, ceux de la Collection 1 varient de 1 295 à 15 000 dollars selon les paires.

Les lunettes de soleil Bugatti sont loin d'être les seuls accessoires non automobiles produits par le constructeur français. Vous pouvez acheter un œuf en fibre de carbone orné de bijoux, conçu par Bugatti, un coffre-fort Bugatti, des étuis à bouteilles Bugatti et, oui, même un scooter électrique Bugatti.