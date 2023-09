Mercredi, au Salon de l'auto de Détroit, Ford a présenté les toutes nouvelles "expériences de propriété" de Mustang, à venir en 2024. Ces expériences comprennent des événements avec une formation professionnelle de la Ford Performance Racing School et des informations sur ces événements en ligne.

De plus, Ford en dit d’avantage sur le système de réduction de la traînée de la Mustang GTD. Comprenez par là un DRS (l’aileron arrière mobile, comme en Formule 1) qui peut être reconfiguré et des volets de soubassement spéciaux pour optimiser le flux d'air pour la vitesse et l'adhérence.

Galerie: Ford Mustang GTD

69 Photos

Les expériences de conduites de Mustang

Ford va collaborer avec la Ford Performance Racing School pour introduire le programme Dark Horse Track Attack au Charlotte Motor Speedway. Ce dernier est spécialement conçue pour les propriétaires de la Mustang Dark Horse, avec un ratio instructeur/participant de 3 pour 1. Les participants recevront une formation personnalisée sur le célèbre tracé et le programme comprend également des séances en groupe et des tours de suivi sur piste, culminé par un tour d’attaque avec les instructeurs.

Galerie: Ford Performance

5 Photos

L'inscription au programme Dark Horse Track Attack ouvre en janvier 2024 et est gratuite pour tous les propriétaires de Mustang Dark Horse. Cette dernière est dotée d'un puissant moteur V8 de 5,0 litres et représente la Mustang homologuée la plus puissante qui soit.

Ford prévoit également d'organiser des événements de conduite à destination à la Ford Performance Racing School pour les propriétaires de Mustang EcoBoost et GT, élargissant ainsi l'offre d'enseignement sur piste. Un nouveau portail numérique offrira également un espace en ligne permettant aux passionnés de Mustang d'apprendre, de s'engager et d'interagir avec d'autres passionnés, tandis que les événements à travers les États-Unis créeront des opportunités pour les propriétaires de Mustang de se rencontrer.

Galerie: 2018 Ford Mustang GT essai

23 Photos

Qui a dit qu’une Mustang ne pouvait pas être sophistiquée ?

Les performances aérodynamiques de la Mustang GTD sont centrées sur son système de réduction de la traînée (DRS), doté d'un mécanisme hydraulique qui ajuste l'angle de l'aileron arrière et active les volets avant. Ce système optimise le flux d'air pour la vitesse et la force d'appui pour l'adhérence, s'adaptant à diverses conditions de performance. Greg Goodall, l’ingénieur en chef du programme de la Mustang GTD, souligne que chaque aspect de la carrosserie de la voiture, y compris les aérations et les ouvertures, ont un objectif fonctionnel : diriger l'air pour le refroidissement, l'aérodynamisme et la force d'appui.

Galerie: Ford Mustang GTD DRS Tech

8 Photos

Lors des virages serrés où l'adhérence est primordiale, le DRS ferme l'élément principal de l'aile et le volet pour créer un profil aérodynamique intégré, améliorant ainsi l'appui arrière pour plus de stabilité dans les virages, sans sacrifier la vitesse. En simultané, le soubassement avant de la voiture est conçu comme une quille, facilitant l'évacuation efficace de l'air à travers les passages de roue avant les ailes. Cette gestion de l'air crée une zone de pression plus basse qui agit comme une aspiration, contribuant ainsi à la stabilité de la voiture.

Dans l'ensemble, les caractéristiques aérodynamiques de la Mustang GTD fonctionnent en harmonie pour améliorer ses performances, lui permettant de gérer diverses conditions avec vitesse et adhérence.