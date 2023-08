Le moteur V8 est l’ADN de la Ford Mustang et le remplacer par des batteries et un moteur électrique révèle presque du sacrilège. Mais pour le moment, si l’on met de côté le SUV Mach-e, Ford s'est engagé à proposer sa pony car avec un moteur à combustion interne et n'a pas l'intention de supprimer le groupe moto-propulseur du modèle.

Mark Rushbrook, le directeur mondial de Ford Performance Motorsport, a déclaré à CarSales.com.au que la société construirait le moteur V8 "aussi longtemps que possible", en ajoutant que la marque n’avait pas déterminée de date de sortie pour le huit cylindres. Le PDG de Mustang, Jim Owens, a fait écho à ces propos sur Drive.com.au. Il a déclaré que le constructeur automobile continuait d'investir dans les moteurs V8 pour les futurs modèles, alors même que le Ford augmente sa production de véhicules électriques à batterie.

Les biocarburants en sauveur ?

Cependant, les règlementations gouvernementales pourraient obliger Ford à modifier ces plans. Le resserrement des normes d'émissions oblige les constructeurs automobiles à réduire la taille des moteurs et à ajouter des turbocompresseurs pour se conformer à l'évolution des règles. Ford n'a pas expliqué comment il compte de conserver le V8 dans la Mustang, mais l'ingénieur en chef des véhicules de la Mustang, Tim Smith, a révélé de manière énigmatique que la marque "testait toujours tout".

La possibilité de maintenir le moteur à combustion interne proviendra peut-être des carburants synthétiques. Plusieurs constructeurs explorent cette technologie alternative, comme Porsche et le groupe Stellantis. Bentley a même participé au Goodwood Festival of Speed 2023 avec une flotte de véhicules utilisant du biocarburant.

Ces carburants de remplacement pourraient réduire les émissions sans qu'il soit nécessaire de modifier l’architecture des moteurs existants. Pour preuve, Bentley, qui a installé un grand réservoir de biocarburant à son siège social de Crewe, l'a utilisé dans son plus ancien modèle existant : l'EXP2 de 1920 (voir ci-dessus). De plus, l’Union Européenne a assoupli l’interdiction de vendre de nouvelles voitures à combustion après 2035.

Dodge et Chevrolet donnent le champ libre

Ford espère que la prochaine génération de Mustang va attirer les jeunes acheteurs vers la marque et avec le retrait de la Chevrolet Camaro et de la Dodge Challenger, la pony car sera débarrassée de toute concurrence. Ford ne pense pas pouvoir convertir tous les anciens fans de Camaro et de Challenger, mais estime qu’une majeur partie de ces acheteurs se tourneront vers la Mustang.

La Mustang 2024 d'entrée de gamme commence à 32 515 $, ce qui procure aux clients un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres développant 315 chevaux. La version GT à moteur V8 commence à 44 090 $ et développe 480 ch mais ces deux-là ne sont que quelques unes des 14 variantes de Mustang que Ford a déjà révélées. Cependant, elles ne sont pas toutes homologuées pour la route.

