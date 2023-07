La Bentley Speed Six est un modèle essentiel dans l'histoire de la marque puisqu'elle a remporté les 24 Heures du Mans en 1929 et 1930. Bentley fait aujourd'hui revivre ce classique en présentant la Speed Six Continuation Series by Mulliner au Goodwood Festival of Speed 2023.

Bentley prévoit de construire 12 exemplaires, et tous ont déjà trouvé preneur.

La Speed Six est équipée d'un moteur six cylindres en ligne de 6,5 litres. Les tests effectués sur le banc montrent que ce moteur développe 205 ch, soit 5 ch de moins que les moteurs de compétition de 1930.

La Speed Six Continuation est aussi proche que possible de la voiture d'origine. Bentley s'est basé sur un mélange de dessins originaux et de notes de mécaniciens provenant des archives. De plus, le constructeur dispose toujours d'un exemplaire ayant participé aux 24 Heures du Mans en 1930.

La Speed Six exposée à Goodwood est ce que Bentley appelle la "voiture zéro". Il s'agit du véhicule de développement technique, et le constructeur ne compte pas le vendre. Il s'agit plutôt d'une machine destinée à des essais de fiabilité et à divers tests. Cette voiture est équipée d'instruments supplémentaires pour l'enregistrement des données.

Bentley commencera à construire la première voiture destinée à un client en octobre. La fabrication de chaque exemplaire prendra environ dix mois. Les acheteurs pourront prendre contact avec Mulliner pour adapter leur modèle. Bentley prévoit de produire les 12 modèles d'ici à la fin de l'année 2025.

Un peu d'histoire

La Bentley Speed Six a fait ses débuts en 1928 en tant que version plus sportive du modèle 6½ Litre. La version de route était équipée de deux carburateurs SU et d'un taux de compression plus élevé, portant la puissance à 180 ch (contre 147 ch de base). Bentley a fabriqué 182 versions de route.

La version de course avait un taux de compression encore plus élevé pour porter la puissance totale à 200 ch.

La Speed Six est le deuxième modèle classique à être revu par Bentley. En 2019, le constructeur s'était occupé de la 4½ Litre Blower de 1929, seuls 12 exemplaires avaient été produits.