La Ford Mustang Dark Horse R 2024 est aussi féroce que le laisse imaginer ces photos. Il s’agit de la version la plus performante du modèle de septième génération à ce jour avec les modèles GT3 et GT4.

La Ford Mustang Dark Horse R est essentiellement une voiture de course, clé en main, pour les acheteurs qui veulent vraiment passer leurs week-ends sur la piste. Elle conserve ma majeure partie des éléments qui rendent la Dark Horse standard si géniale, mais avec quelques spécifications pour une utilisation sur piste.

Galerie: Ford Mustang Dark Horse (2023)

23 Photos

Le moteur est le même V8 de 5,0 litres à aspiration naturelle de la version routière, mais modifié à "plus de 500 chevaux". Le groupe moto-propulseur bénéficie d'un système d'huile amélioré, d'un refroidissement de la transmission et du différentiel, d'un système d'échappement de course Borla et d'une pile à combustible pour plus de sécurité et de capacité.

La même transmission manuelle à six vitesses et les freins Brembo de la base Dark Horse sont également conservés, et visuellement, l'extérieur n'est pas si différent malgré quelques crochets de remorquage nécessaires et des pneus slicks de course.

Tout pour la course

Les plus grands ajustements pour améliorer les performances sur piste comprennent les amortisseurs de course Multimatic DSSV, les barres anti-roulis réglables et les plaques de carrossage avant réglables. Ford a également supprimé tout le confort à l’intérieur pour laisser place à un vrai cockpit de course. On y retrouve une cage de sécurité, des sièges de course Recaro, un harnais de course Sparco ainsi qu’un volant Sparco amovible.

Les acheteurs qui peuvent mettre la main sur un Dark Horse R (qui est une édition limitée rappelons le) ont également la possibilité de participer à une nouvelle série de courses uniquement dédiée et organisée par Ford Performance Racing School appelée Mustang Challenge. La série sanctionnée par l'IMSA (International Motor Sports Association) débutera en 2024 et avec un calendrier de 10 à 12 courses sur cinq ou six pistes encore à déterminer, en Amérique du Nord.

Pour se lancer sur la piste au volant de cette nouvelle Mustang, vous devrez débourser 145 000 $. Les livraisons devraient commencer en 2024 juste avant les premières courses du Mustang Challenge.