La Ford Mustang GTD 2025 a fait son apparition, il y a une semaine, en tant que version limitée et homologuée pour la route de la voiture de course GT3. De plus, elle est doté de technologies telles qu’une suspension adaptative et une aérodynamique active qui sont interdits par le règlement de la compétition.

Galerie: Essais de la Ford Mustang GT3 à Sebring

4 Photos

Elle sera mise en vente fin 2024 ou début 2025 à un prix de départ d'environ 300 000 $. Ford n'acceptera que les acheteurs sur demande dans le cadre d'un processus similaire à la méthode de vente de la Ford GT.

Le nom de cette Mustang vient de la version de course IMSA GTD qui court aux États-Unis.

V8 central ou pas ?

Contrairement aux rumeurs, la Mustang GTD n'a pas de moteur central. Son V8 suralimenté de 5,2 litres (voir ci-dessous) se trouve devant le conducteur.

La puissance finale n'est pas encore disponible, mais Ford vise plus de 800 chevaux, ce qui en ferait la Mustang la plus puissante jamais proposée par le constructeur automobile. La ligne rouge du moteur est supérieure à 7 500 tr/min et il est doté d'un échappement en titane avec un système de soupapes actives.

La Mustang GTD adopte une boîte de vitesses transaxle, ce qui signifie que la transmission est à l'arrière, contribuant ainsi à une répartition du poids proche de 50-50. Il s'agit d'une unité à double embrayage à huit vitesses et un arbre de transmission en fibre de carbone envoie la puissance du moteur à la boîte.

Le système de contrôle de traction variable en mode piste permet d'ajuster la puissance du moteur et le caractère intrusif du contrôle de traction. Cela permet au conducteur d'adapter le véhicule à ses capacités de conduite sur un circuit.

Une nouvelle suspension et une crosseriez revue

La Ford GTD possède une suspension semi-active, elle peut donc ajuster la raideur du ressort et la hauteur de caisse. Les composants comprennent des amortisseurs adaptatifs et le réglage du mode Track abaisse le véhicule de 40 millimètres. Les freins Brembo, qui équipent la voiture, sont en carbone-céramique et de série.

Quant à la carrosserie, la majeure partie est composée de fibre de carbone pour réduire le poids de la GTD. Le matériau léger constitue le séparateur avant, le capot, les ailes, les seuils de porte, le toit, le couvercle du coffre et le diffuseur arrière. Les pièces en carbone pour les carénages avant et arrière sont une mise à niveau facultative.

Les acheteurs peuvent également obtenir un ensemble aérodynamique disponible qui ajoute des volets avant à commande hydraulique, un plateau de soubassement en fibre de carbone et un aileron arrière actif. Les futurs acheteurs de la GTD pourront aussi choisir la couleur de leur choix et même une teinte personnalisée fournie par le client.

L'habitacle de la GTD présente un mélange de daim Miko, de cuir et de fibre de carbone. Les occupants prennent place dans des sièges Recaro et la banquette arrière a disparu. Un ensemble (en option) comprend du titane imprimé en 3D pour les palettes de changement de vitesse, pour le compteur de vitesse et la plaque d'immatriculation. Ce matériau provient de pièces en titane issues du Lockheed Martin F-22, un puissant avion de chasse.

Tout pour la vitesse

"L'objectif de ce projet était clair : aller beaucoup, beaucoup plus vite que jamais auparavant avec un temps de Nürburgring visé en moins de 7 minutes", a déclaré Greg Goodall, ingénieur en chef du programme Ford. "Cela en ferait la Mustang de route la plus rapide jamais conçue par Ford."

Lorsqu'on lui a demandé quand aurait lieu le tour du Nürburgring, un porte-parole de Ford a répondu à Motor1.com : "Nous partagerons plus de détails à ce sujet plus tard."

Multimatic se chargera de l'assemblage final de la Mustang GTD. Les carrosseries proviendront de l'usine d'assemblage de Flat Rock de Ford et le V8 suralimenté sera conçu à l'usine de moteurs de Dearborn.