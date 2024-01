La Volvo P1800 est depuis longtemps synonyme de style et de robustesse. Née de l'ingéniosité suédoise, cette 1800S en particulier (où S signifie Suède) incarne un riche héritage qui se mêle au charme royal. Enregistrée à l'origine le 21 avril 1966, cette merveille vintage a trouvé son premier propriétaire en la personne de Son Altesse Royale le Duc de Jämtland Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte, le jour de son 20e anniversaire. Cette voiture pourrait d'ailleurs vous appartenir aujourd'hui.

Deux ans plus tard, le prince héritier a échangé sa 1800S d'origine contre une variante bleu Méditerranée, équipée du moteur B20 plus puissant. La 1800S initiale a changé de mains au fil des ans, conservant une trace de sa provenance. Bien qu'une nouvelle couche de peinture ait été appliquée à la fin des années 70 ou au début des années 80, la voiture n'a subi que des modifications minimes après 1989, comme l'affirme son actuel propriétaire.

Par un heureux hasard, le propriétaire final a réussi à obtenir ce véhicule historique en 2009, après dix ans de recherche. Avec son moteur d'origine portant le numéro 2478, la voiture est authentique. Le moteur, la boîte de vitesses et le châssis sont d'origine. Avec un historique documenté et un entretien méticuleux, cette Volvo 1800S a probablement parcouru un peu plus de 17 300 kilomètres.

Les enchères pour cette voiture commencent aujourd'hui, le 4 janvier, et la voiture devrait être vendue entre 53 700 et 63 500 dollars. Le véhicule se trouve actuellement dans la municipalité de Sandared en Suède.

Envie d'un Land Rover royal ?

Récemment, un Land Rover de troisième génération a été mis aux enchères. Ce véhicule exceptionnel, élaboré par les Special Vehicle Operations, a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de la reine Élisabeth II. On l'a fréquemment observée au volant, prenant elle-même le volant à maintes reprises. Bien que ses déplacements en Land Rover soient fréquents, elle a également opté pour une Jaguar verte lors d'une excursion aux abords du château de Windsor en 2021. La vente aux enchères du Range Rover s'est tenue le dimanche 11 novembre, lors du NEC Classic Motor Show Sale 2023, en Angleterre.