Sans aucun doute, Diana Spencer, plus connue sous le surnom de Lady Di, était l'une des plus grandes célébrités entre les années 1980 et 1990. L'ancienne épouse du prince Charles fut même la personnalité la plus photographiée au monde pendant un certain temps !

Passionnée par les automobiles, Lady Diana possédait un garage unique. On retrouvait ainsi une Audi 80 Cabriolet mais aussi une Ford Escort Ghia édition 1981. Cette hatchback cinq portes a été offerte par le prince Charles en guise de cadeau de fiançailles en mai 1981, deux mois avant le mariage royal. Jusqu'au mois d'août 1982, il s'agissait du moyen de transport personnel de la princesse.

La voiture a ensuite disparu de la vue du public pendant près de deux décennies. Le 29 juin 2021, elle connaîtra un nouveau propriétaire dans le cadre d'une vente aux enchères organisée en Grande-Bretagne par la maison Reeman Dansie. Toujours équipé de sa peinture et sellerie d'usine, le modèle est décrit comme étant dans un "état fantastique", et ce malgré son compteur dépassant les 133'000 kilomètres.

Faits intéressants, l'Escort arbore encore sa plaque d'immatriculation d'origine (WEV 297W) et son emblème argenté représentant une grenouille sur le capot moteur : une réplique exacte d'un cadeau de la sœur de Diana, Lady Sarah Spencer, en référence au conte de fée où une princesse donne un baiser à une grenouille pour lui redonner l'apparence d'un prince.

Selon les premières estimations, cette Ford Escort devrait être vendue entre 30'000 et 40'000 livres sterling, soit 35'000 et 47'000 euros au taux de change actuel. La voiture appartient actuellement à une femme dont le nom n'a pas été révélé et qui s'est manifestement donnée beaucoup de mal pour cacher l'origine royale de son véhicule afin de parer à l'éventualité d'une attention médiatique trop importante et pour éviter de voir quelques personnes mal intentionnées s'attarder sur ce modèle unique.