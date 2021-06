La semaine dernière, Audi a annoncé la nouvelle génération de RS 3 en publiant quelques images pour accompagner un communiqué de presse sur le succès de sa gamme RS. Les quatre anneaux n'ont pas vraiment parlé de la nouvelle génération, confirmant seulement et indirectement qu'elle conserverait son moteur 2.5 TFSI.

Notre collaborateur de longue date Auditography a eu le privilège de s'approcher de prés des nouvelles RS 3 et, bien que les spécifications techniques soient encore sous embargo, il a quelques informations à partager. Audi publiera des vidéos de ces voitures camouflées à partir de du 22 juin et organisera sa présentation dans le courant du mois prochain.

Galerie: Audi RS 3 Sportback et Berline (2021)

6 Photos

Ces images confirment que la RS 3 a perdu les fausses entrées d'air de la nouvelle S3 à l'avant, mais que celles de l'arrière sont toujours présentes. Les canules d'échappement ovales indiquent que ces voitures se situent au sommet de la gamme A3, tout comme les grandes roues enveloppées de pneus Pirelli. Les plus observateurs remarqueront que les ailes avant sont ventilées pour refroidir les freins, qui pourraient être en carbone-céramique.

La livrée Audi Sport qui sert de camouflage permet non seulement d'afficher l'ordre d'allumage du moteur cinq cylindres turbocompressé, mais aussi le hashtag #anythingbutstandard qui sera probablement utilisé pendant la campagne de teaser.

Attendez-vous à ce que le moteur de 2,5 litres produise plus de 400 ch et 480 Nm de couple pour refléter les RS Q3 / RS Q3 Sportback ainsi que la TT RS. Nous avons entendu des rumeurs concernant un cinq cylindres en ligne amélioré, potentiellement pour une version Performance, mais rien n'est officiel pour le moment. Même si les rumeurs sont fondées, une version améliorée viendrait plus tard dans le cycle de vie.

Face à l' A 45 S et à la CLA 45 S, les nouvelles RS 3 devraient être commercialisées avant la fin de l'année 2021.