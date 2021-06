Nous n'avons pas pu nous empêcher de commenter ce Lamborghini Urus que nous avons trouvée en nous perdant sur internet. Elle appartient à nulle autre que Kim Kardashian et elle semble recouverte de fourrure.

Oui, de la fourrure, tout comme le van de Dumb and Dumber et la VW Beetle Furbie que nous avons vue l'année dernière. Alors que le premier est un film comique et que le second est un hommage au passé, la Lambo de Kim a été créée pour promouvoir sa boutique, Skims. On suppose qu'on ne peut pas vraiment se fier aux goûts des célébrités en matière de voitures...

L'Urus à fourrure a été postée sur l'Instagram de Kardashian, que nous avons intégré ci-dessus. Si vous avez parcouru les images (vous devriez vraiment le faire), vous verrez que la ribambelle de tissus ressemblant à de la fourrure est également visible à l'intérieur. Les sièges, le volant et même les jantes sont tous recouverts de tissu - nous ne sommes pas sûrs qu'il soit autorisé à rouler, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est assez surprenant et certainement pas au goût de tout le monde.

Et oh, le post Instagram est accompagné d'une légende pleine d'esprit qui dit "Kimmy a eu un petit Lamb-bo !". La traduction française de "Lamb" est agneau, ce qui explique l'idée derrière les panneaux en fourrure.

Pour être honnête, ce n'est pas la première fois que l'on voit un véhicule appartenant à une célébrité transformée. La Corvette C8 beige de Jordan Clarkson, un joueur de NBA, en était une, tandis que la Rolls-Royce personnalisée de Justin Bieber était encore plus bizarre que l'Urus de Kardashian.

Mais ce ne sont pas toutes des ratées. Certaines célébrités ont du goût en matière de voitures, comme Kevin Hart et sa collection de muscle cars, ainsi que Lady Gaga et sa Ford SVT Lightning.