Vous souvenez-vous de l'Opel-Vauxhall Astra G de 1998 ? Une solide voiture compacte fabriquée à des millions d'exemplaires, la plupart du temps sans caractéristiques exceptionnelles. Il y avait cependant des variantes attrayantes comme le cabriolet et le coupé, tous deux dessinés par Bertone, et l'OPC avec jusqu'à 200 PS.

Mais il y avait un modèle OPC bien plus sexy, qui est malheureusement resté une pièce unique. Au salon IAA 2001, Opel a surpris tout le monde avec l'Astra OPC X-Treme. Une voiture avec un couple de 530 Nm qui promettait une accélération maximale de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.

L'Astra OPC X-Treme ne ressemblait pas seulement à une voiture de course DTM homologuée pour la route, elle en était pratiquement une aussi. Ce prototype n'était pas basé sur l'Astra Coupé standard, mais sur le châssis et le groupe motopropulseur d'une Opel Astra V8 Coupé de la saison 2000 du DTM, bien qu'environ la moitié des pièces aient été changées.

À l'époque, Opel avait terminé deuxième avec Manuel Reuter, et la marque est restée active dans le DTM avec l'Astra jusqu'en 2003. Avec l'étude développée à l'Opel Performance Centre (OPC), Opel a voulu démontrer la synergie entre le sport automobile et la production en série : "Avec cette voiture de sport de haute technologie, nous voulons montrer ce que nous pouvons vraiment faire", aurait déclaré Volker Strycek.

Le V8 de 4,0 litres monté à l'avant de l'Astra OPC X-treme était dérivé du moteur Cadillac Northstar et entraînait les roues arrière. La boîte de vitesses séquentielle non synchronisée à six rapports était située sur l'essieu arrière (transaxle) et combinée avec le différentiel dans un seul boîtier. La carrosserie est en plastique renforcé de fibres de carbone et repose sur un châssis tubulaire. Les amortisseurs et les stabilisateurs de la suspension sont réglables, et les roues avant et arrière sont fixées individuellement sur des doubles triangles.

Les changements par rapport à la voiture de course concernent principalement les freins, qui sont équipés de disques en matériau composite renforcé de fibres de carbone et d'étriers à six pistons, et l'Astra OPC X-treme dispose également d'un système d'échappement modifié avec des silencieux. L'aileron avant et l'aile arrière ont également été personnalisés pour la version homologuée pour la route. Il n'y avait pas de système de freinage antiblocage ni de contrôle de la dynamique de conduite (ESP).

L'intérieur est composé d'Alcantara et d'aluminium brossé. Le volant de l'Opel Speedster était le seul élément issu du programme de production en grande série d'Opel. Contrairement au DTM, la X-treme avait des roues 9×20 et 11×20 avec des pneus 265/30 ZR 20 et 305/25 ZR 20.

La vitesse maximale se situe entre 310 et 330 km/h, en fonction du rapport de vitesse sélectionné, et l'accélération de 0 à 100 km/h est de 3,9 secondes.

Selon Opel, il y a eu dix commandes à l'aveugle et de nombreuses demandes de renseignements de la part des clients après la présentation. La voiture devait coûter un million de marks allemands, entretien à vie compris. Mais les choses se sont passées différemment. Le premier jour de presse de l'IAA 2001 était le 11 septembre. L'économie mondiale est soudain entrée en crise, et Opel a également mis à l'épreuve des projets tels que le X-Treme. Entre-temps, même l'abréviation OPC est devenue de l'histoire ancienne. L'Astra la plus sportive est actuellement la GSe avec un hybride rechargeable de 225 PS.