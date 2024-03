La famille Mercedes vient d'accueillir le CLE Coupé qui remplace d'un seul coup la Classe C Coupé et la Classe E Coupé en se présentant avec une gamme de motorisations exclusivement hybrides légères.

La nouvelle deux portes allemande de 4,85 mètres de long est le protagoniste de ce nouveau test de consommation réel et le fait avec la version 300 4MATIC Coupé propulsée par le moteur essence 2.0 turbo électrifié de 258 ch et la transmission intégrale. Sur le trajet de référence de 360 km de Rome à Forlì, nous avons enregistré une consommation moyenne de 5,20 l/100 km (19,23 km/l) et un coût de 34,99 euros pour le carburant durant le trajet.

Le luxe et la sportivité n’améliorent pas la consommation

Avec ce résultat, la Mercedes CLE Coupé mild hybrid se positionne un peu en dessous de la consommation moyenne des voitures essence dans le classement de consommation réelle, mais fait mieux que des voitures de dimensions similaires comme l’Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 200 ch (5,60 l /100 km - 17,8 km/l) et la Mercedes E 350 Coupé Mild hybrid (6,00 l/100 km - 16,6 km/l).

Les plus compactes comme la Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 affichent 4,35 l/100 km - 22,9 km/l, l’Audi A3 Berline 35 TFSI S tronic mild hybrid (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) et la Skoda Octavia break 1.0 e-TEC DSG (4,05 l/100 km - 24,6 km/l).

Une grande satisfaction pour quatre personnes

La voiture testée ici est une Mercedes CLE 300 4MATIC Coupé AMG Line Premium Plus, c'est-à-dire celle dotée de la configuration la plus riche et la plus sportive, toujours équipée d'une transmission automatique à 9 rapports, mais avec en plus le toit panoramique, les phares Digital Light avec fonction de projection, affichage tête haute, navigation MBUX avec réalité augmentée et système de son surround Burmester.

La présence de la peinture mate gris graphite Magno Manufaktur, des jantes alliage 20" et du pack payant de systèmes d'aide à la conduite Plus sur le véhicule d'essai porte le prix catalogue à 91 869 euros. Avec cette somme, vous pourrez conduire un coupé très satisfaisant qui, même s'il ne dispose pas d'un moteur aux grandes prétentions sportives, offre toujours une conduite précise et amusante tout en garantissant en même temps le confort d'un grand tourisme Mercedes à quatre places et des technologies de haut niveau.

Un grand réservoir et une grande autonomie

Dans les conditions d'utilisation les plus courantes, nous avons enregistré une consommation qui n'était pas particulièrement basse, malgré la présence du moteur électrique de 23 ch qui fait office "d'aide" au moteur essence.

Cependant, le généreux réservoir de 66 litres permet toujours une autonomie élevée de plus de 800 km (avec un réservoir plein) et peut bien dépasser les 1 000 km avec un style de conduite très attentif à la consommation.

Galerie: Mercedes CLE Cabriolet