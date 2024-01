Toutes les voitures permettent de se rendre d'un point A à un point B, mais certaines font bien plus que cela. Parmi elles, la BMW XM, le SUV bavarois super sportif avec lequel nous avons effectué un test de consommation de carburant en conditions réelles qui sortait vraiment de l'ordinaire.

Lors du test d'efficacité de 360 km, la BMW XM, du haut de ses 653 ch, a atteint une consommation moyenne de 6,45 l/100 km (15,50 km/l). Le coût du trajet classique Rome-Florence est de 49,38 euros (41,42 euros d'essence + 7,96 euros d'électricité) et, en quittant la capitale, le SUV M parvient à parcourir 93 km en mode 100 % électrique.

Efficace à sa manière, mais avec 653 ch

Avec 6,45 l/100 km, la BMW XM se situe au bas de l'échelle de la consommation de carburant, mais en compagnie d'autres hybrides rechargeables qui n'ont certainement pas la puissance explosive et les performances extrêmes de cette grande routière électrifiée à moteur V8 de 4,4 litres.

BMW XM, la vista di tre quarti anteriore

La BMW XM a fait mieux que le Range Rover Sport P400e (7,00 l/100 km - 14,2 km/l) et la Jeep Wrangler Unlimited Plug-In Hybrid 4xe (8,20 l/100 km - 12,2 km/l), se classant légèrement derrière le Range Rover Evoque P300e PHEV AWD (6,35 l/100 km - 15,7 km/l), la Sportequipe 8 1. 5 Plug-in Hybrid (6,30 l/100 km - 15,8 km/l), Volvo V90 R-Design T8 Twin Engine AWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l) et Range Rover Autobiography P510e PHEV (5,60 l/100 km - 17,8 km/l).

Une bête de route, confortable pour cinq personnes

La voiture que nous avons testée est une BMW XM, la version de base, qui dispose néanmoins d'un puissant moteur V8 4.4 M TwinPower Turbo de 489 ch, associé à un moteur électrique de 197 ch pour développer un total de 653 ch et 800 Nm, transmis au sol par la boîte automatique Steptronic à 8 rapports de la transmission intégrale M xDrive.

Cet ensemble fascinant, aux formes si originales qu'elles en sont presque effrontées, rappelle certaines pièces de haute horlogerie de certains artisans suisses, une véritable "Grande Complication" de la route. Outre la mécanique monstrueuse qui comprend la direction active aux quatre roues, le verrouillage souple des portes, les jantes de 21 pouces, tous les sièges chauffants, le revêtement intérieur en Alcantara avec structure prismatique 3D éclairée et l'écran incurvé avec combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces et écran tactile multifonctionnel de 14,9 pouces font partie de l'équipement de série.

BMW XM, gli interni

Des options importantes comme la sellerie en cuir BMW Individual Sakhir Orange Merino, les pneus hiver, l'assistant de conduite professionnel et le système audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System avec amplificateur de 1 500 watts portent le prix catalogue à un peu plus de 197 000 euros.

Ce qui est vraiment spécial, du moins parmi les SUV, c'est la dynamique de conduite de cette BMW XM, qui est aussi collée au bitume qu'un coupé sportif, aussi nerveuse qu'une supercar et aussi spacieuse pour les passagers et les bagages, même si la présence de la batterie sous le plancher de chargement réduit un peu la hauteur du coffre. En revanche, la gestion de toute cette puissance à travers les modes de conduite et les réglages accessibles depuis le menu et le sous-menu de l'infotainment est vraiment un peu trop compliquée.

Essai vidéo approfondi de la XM

Âme de course et esprit électrique, avec 80 km d'autonomie

Dans les conditions d'utilisation les plus courantes, la BMW XM que nous avons testée était toujours un peu assoiffée d'essence, mais à un niveau plus que justifié par les performances réalisables avec ce "SUV de course". Avec la batterie déchargée, la consommation la plus élevée a été enregistrée sur l'autoroute, bien qu'ici comme dans d'autres situations, le généreux réservoir d'essence de 69 litres permette une autonomie de 500 à 600 km.

BMW XM, la vista posteriore

Avec une batterie chargée et une capacité brute de 29,5 kWh (25,7 kWh net), la XM parvient alors à parcourir beaucoup de terrain en électrique, avec une autonomie comprise entre 70 et 80 km avec un style de conduite pas trop sportif. En adoptant un style de conduite très prudent, il a été possible de parcourir plus de 110 km avec une batterie pleine.

Faible consommation de la batterie

Consommation urbaine et extra-urbaine : 11,5 l/100 km (8,7 km/l)

Autonomie théorique de 600 km

Autonomie théorique de 600 km Autoroute : 12,3 l/100 km (8,1 km/l)

558 km d'autonomie théorique

558 km d'autonomie théorique Consommation : 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

952 km d'autonomie théorique

Ce que dit le certificat d'immatriculation

Modèle Alimentation Puissance Homologation Masse à vide Émissions de CO2(WLTP) BMW XM Hybride (essence) 360 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 2.710 kg 19 g/km

Données

Voiture : BMW XM

Prix de base : 181.500 euros

Date du test : 22/01/2024

Conditions météorologiques (départ/arrivée): Clair, 13°/ Clair, 2°

Prix du carburant : 1,784 euro/litre (essence) - 0,27 euro/kWh (électricité)

Kilométrage du test : 932

Total des kilomètres au début du test : 13.043

Vitesse moyenne sur le trajet Rome-Forlì : 80 km/h

Pneus : Pirelli Scorpion Winter - 285/45 R21 113H M+S (Label UE : C, B, 71 dB)

Consommation de carburant

Moyenne "réelle" : 6,45 l/100 km (15,50 km/l)

Ordinateur de bord : 6,3 l/100 km

À la pompe : 6,6 l/100 km

Les comptes en poche

Dépenses "réelles" : 49,38 euros (41,42 euros d'essence + 7,96 euros d'électricité)

Dépenses mensuelles : 92,05 euros (800 km par mois) *.

Quelle distance parcourt-on avec 20 euros : 174 km

Distance parcourue avec un plein : 1 070 km

* Sans compter les dépenses d'électricité