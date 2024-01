Une fois 2023 terminée, vient l'heure des bilans, y compris ceux de notre test de consommation réelle , c'est-à-dire la rubrique qui vérifie la soif de carburant des dernières innovations automobiles.

Si vous êtes curieux de savoir quelles sont les voitures qui ont le moins consommé sur l'année qui vient de s'écouler, alors le moment est venu de parcourir le nouveau classement des consommations 2023 par carburant qui regroupe les voitures essence, diesel et GPL, mais aussi les hybrides légers, hybrides complet et hybrides rechargeables.

Classement essence :

Mercedes Classe A essence mild hybrid (2023) : test de consommation.

En tête de ce classement, dans la catégorie des voitures à essence, se trouve la Mercedes Classe A, en particulier la A 200 Automatique avec le moteur 1.3 mild hybrid de 163 ch qui, sur l'itinéraire standard Rome-Forlì (en Italie), enregistre une moyenne de 4,00 l/ 100 km (kilométrage de 25,00 km/l) ce qui lui vaut la dixième place ex-æquo du Top 10 des carburants (tous confondus). Le coût de l'essence pour le trajet de 360 km est égal à 25,83 euros.

En deuxième position parmi les voitures à essence se trouve une autre hybride légère, la Mazda2 avec le moteur 1.5 de 90 ch, tandis qu'en troisième position et sans aucune électrification se trouve la Skoda Fabia avec le 1.5 de 150 ch et la transmission automatique DSG.

Classement diesel :

Mercedes Classe A diesel (2023) : test de cosommation.

Parmi les trois voitures diesel testées en 2023, se distingue les performances de la Mercedes Classe A avec le 2.0 turbodiesel de 116 ch qui obtient une moyenne de 3,40 l/100 km (29,41 km/l) et une de 20,61 euros pour le carburant du trajet. Sur la deuxième marche du podium se trouve le Dacia Duster à quatre roues motrices et le 1.5 diesel de 115 ch, suivi du Kia Sportage avec le hybride doux 1.6 CRDi de 136 ch et la transmission intégrale.

Classement GPL :

Dacia Sandero GPL (2023) : test de consommation.

Vu que l’on trouve peu de véhicules avec ce type de carburant, le classement des nouvelles voitures GPL au test de consommation 2023 est limité à un seul modèle, la Dacia Sandero qui, avec le moteur essence-GPL 1.0 turbo de 101 ch, obtient une moyenne de 5,65 l/100 km (17,70 km/l) et un coût de seulement 14,62 euros pour le voyage.

Avec ce résultat intéressant, la Sandero se classe troisième au classement absolu de la consommation réelle des voitures GPL, avec la dépense de carburant la plus faible de toute l'année 2023.

Classement hybride complet :

Renault Clio full hybrid (2023) : le test de consommation.

Dans la catégorie full hybride, la Renault Clio domine le classement des consommations 2023 avec l'excellente moyenne de 4,00 l/100 km (25,00 km/l) pour la voiture E-Tech de 145 ch et un coût de 25,98 euros pour le parcours de 360 km. Non loin de là se trouve le Renault Arkana en version E-Tech full hybrid 145, suivi de près par la Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 AWD de 115 ch.

Classement hybride rechargeable :

Mercedes Classe C diesel hybride rechargeable (2023) : le test de consommation.

Il existe une reine incontestée de la consommation réelle parmi les voitures hybrides rechargeables testées en 2023 : il s'agit de la Mercedes Classe C Station qui, avec son moteur 2.0 turbodiesel épaulé par un peu d’électrique (pour un total de 313 ch et une batterie de 25,4 kWh), atteint une performance pratiquement record avec ses 2,90 l/100 km (34,48 km/l).

Non loin de là, et de manière presque aussi efficace, se trouve le Kia Niro hybride rechargeable qui, avec son 1.6 électrifié de 183 ch, atteint une bonne moyenne de 3,10 l/100 km (32,26), tandis que la dernière marche du podium revient à la nouvelle Toyota Prius Plug-in Hybrid à 3,40 l/100 km (29,41 km/l).