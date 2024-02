Parmi les breaks hybrides rechargeables les plus grands, les plus technologiques, les plus puissants et les plus luxueux du marché, l'Audi A6 Avant se distingue assurément. Dans sa version 55 TFSI e quattro, elle renferme une puissance de 367 ch sous son capot.

La version 2024 de l'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro, testée dans le cadre de notre test de consommation de carburant en conditions réelles, atteint une moyenne de 4,50 l/100 km (22,22 km/l), pour un coût de 34,62 euros (29,79 euros d'essence + 4,83 euros d'électricité) pour un trajet standard de 360 km. Au départ de Rome, la voiture familiale allemande a parcouru 70 km en mode électrique.

L'efficacité de cette grande familiale n'est pas mauvaise

Dans notre classement de la consommation, l'Audi A6 Avant avec son moteur hybride rechargeable plus puissant est en bonne position, dans la moyenne des autres voitures hybrides rechargeables.

Audi A6 Avant

Parmi les quelques voitures similaires en termes de taille et de puissance, on trouve les Citroën C5 X Hybrid 225 E-EAT8 (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), BMW 330e (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), Audi A6 Avant 55 TFSI et quattro testée en 2022 (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) et Volvo V90 R-Design T8 Twin Engine AWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l).

Les Skoda Superb Wagon iV (4,20 l/100 km - 23,8 km/l), Mercedes E 300 de Auto EQ Power (3,45 l/100 km - 28,9 km/l) et Mercedes C300 e Station Wagon Plug-in hybrid (2,80 l/100 km - 35,7 km/l) sont en revanche plus économes.

Voyager en première classe

La voiture testée était une Audi A6 Avant 55 TFSI et quattro S tronic S line edition, version haut de gamme de la voiture familiale allemande, qui utilise un moteur 2,0 litres turbo essence combiné à un moteur électrique, une boîte automatique à double embrayage à sept rapports et la transmission intégrale quattro avec technologie ultra.

Audi A6 Avant, l'intérieur

La présence sur le modèle d'essai de plusieurs options telles que la peinture métallisée Blu Ascari, des jantes en alliage de 21 pouces, un toit panoramique en verre et divers autres équipements supplémentaires porte le prix catalogue à 99 000 euros.

Pour cette somme, l'on obtient une voiture spacieuse, confortable, high-tech et puissante, dédiée au voyage, mais avec un caractère fougueux. D'excellentes aides à la conduite, un silence remarquable et une tenue de route toujours sûre complètent le tableau très satisfaisant de cette Audi.

Au moins 50 km en électrique

Lors d'autres tests avec une batterie déchargée, l'Audi A6 Avant PHEV voit sa consommation d'essence augmenter plus fortement, sans toutefois atteindre des niveaux inquiétants. Ce n'est que sur autoroute que la demande en essence est plus élevée que la moyenne, bien que le réservoir de 52 litres garantisse encore une autonomie de plus de 550 km et de plus de 1 000 km sur les trajets économiques.

En revanche, avec une batterie chargée, nous avons obtenu une autonomie moyenne d'environ 50 km et, dans des conditions idéales, de près de 85 km, mais seulement avec un style de conduite digne d'une course à faible consommation.

Audi A6 Avant

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain/extra-urbain : 8,6 l/100 km (11,6 km/l)

603 km d'autonomie théorique

603 km d'autonomie théorique Autoroute : 9,0 l/100 km (11,1 km/l)

577 km d'autonomie théorique

577 km d'autonomie théorique Économie : 4,8 l/100 km (20,8 km/l)

1 081 km d'autonomie théorique

Fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions CO2

(WLTP) Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic S line edition Hybride

(essence) 195 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Reg UE 2018/1832 AP) 2 075 kg 36 g/km

Données

Voiture : Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic S line edition

Prix de base : 82 450 euros (Italie)

Date du test : 08/02/2024

Météo (départ/arrivée) : Dégagé, 20°/ Dégagé, 10°

Prix du carburant : 1,839 euro/l (essence) - 0,27 euro/kWh (électricité)

Kilométrage du test : 861

Kilométrage total au début du test : 4 557

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 74 km/h

Pneumatiques : Bridgestone Turanza T005 - HL 255/35 R21 104Y XL OA B-Silent (UE: C, A, 70 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Ordinateur de bord : 4,5 l/100 km

À la pompe : 4,5 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 34,62 euros (29,79 euros d'essence + 4,83 euros d'électricité)

Dépenses mensuelles : 66,20 euros (800 km par mois) *

Distance parcourue avec 20 euros : 242 km *

Distance parcourue avec un plein : 1 156 km

* Sans compter les dépenses pour l'électricité