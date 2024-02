Le BYD Tang est le plus grand modèle de la gamme du grand constructeur chinois de voitures électriques. Il s'agit d'un grand SUV sept places à zéro émission ayant fait ses débuts en Europe en 2022.

Deux ans plus tard, le voilà légèrement remanié à travers un restylage de mi-carrière, avec l'introduction d'un pare-chocs différent, plus aérodynamique, et de technologiques intérieures plus modernes. Le nouveau Tang arrivera sur le marché européen au cours du deuxième trimestre 2024 avec des prix encore à définir. Découvrons à quoi il ressemble en attendant.

BYD Tang 2024, l'extérieur

Comme d'habitude, commençons par l'extérieur. D'un point de vue esthétique, le nouveau BYD Tang a changé dans de petits détails qui font toute la différence en matière d'autonomie. Les pare-chocs avant et arrière, plus aérodynamiques que par le passé, et les jantes en alliage, désormais disponibles jusqu'à 21 pouces et capables de mieux fendre l'air, sont entièrement nouveaux.

En outre, la calandre, héritée des versions hybrides rechargeables disponibles sur le marché chinois et dans les pays de l'Est, disparaît complètement, tandis que de nouveaux phares avant et des feux arrière au design légèrement modifié font leur apparition.

BYD Tang 2024

BYD Tang 2024, les dimensions

En termes de dimensions, le nouveau BYD Tang continue de se positionner à la limite du segment D, c'est-à-dire celui qui est aujourd'hui dominé par les SUV mesurant jusqu'à 5 mètres de long. Sa longueur est en effet de 4,97 mètres, un chiffre assez élevé destiné à obtenir un intérieur et un coffre aussi spacieux que possible, tant avec les sept sièges utilisés qu'avec la deuxième rangée rabattue, avec un volume impressionnant de 940 litres ou de 1 655 litres.

Dimensions BYD Tang 2024 Longueur 4,97 m Largeur 1,95 m Hauteur 1,75 m Empattement 2,82 m Capacité coffre 940 à 1 655 litres Poids -

BYD Tang 2024, le coffre

BYD Tang 2024, l'intérieur et les technologies

La véritable nouveauté du BYD Tang restylé réside toutefois dans l'intérieur, qui présente désormais des sièges en cuir Nappa matelassé noir et orange, associés à un tableau de bord recouvert de daim, un sélecteur de vitesse éclairé et un nouvel éclairage d'ambiance à 31 couleurs.

Au centre de l'habitacle, le nouveau système d'infodivertissement rotatif de 15,6 pouces (12,8 pouces auparavant), hérité directement des autres modèles du constructeur, fait son apparition. Il est associé à un nouveau système audio puissant développé par Dynaudio et doté de 12 haut-parleurs. Enfin, l'on trouve un nouveau toit vitré panoramique coulissant qui s'étend jusqu'au coffre.

BYD Tang 2024, l'intérieur

BYD Tang 2024, motorisation, batterie, autonomie, recharge

En parlant de mécanique, une autre grande nouveauté du BYD Tang 2024 est la nouvelle batterie BYD Blade, qui ne contient ni cobalt, ni manganèse, ni nickel et qui, selon l'entreprise elle-même, est ultra-sûre. D'une capacité de 108,8 kWh, elle utilise la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), qui offre une gestion thermique et une stabilité supérieures ainsi qu'une plus grande densité de puissance.

La nouvelle batterie alimente un groupe propulseur équipé de deux moteurs de 380 kW au total, qui assurent une transmission intégrale électrique lorsque les conditions l'exigent, avec commutation automatique sur la traction dans les conditions de conduite normales afin de maintenir une efficacité élevée et une faible consommation de carburant.

Une gestion efficace de l'énergie a été réalisée par les ingénieurs chinois grâce, entre autres, à l'adoption d'une nouvelle pompe à chaleur de série qui, avec les raffinements dont nous avons parlé, permet une autonomie combinée de 530 km selon le cycle WLTP. Cette autonomie peut être rendue disponible dans un temps relativement court grâce à la recharge DC jusqu'à 170 kW et AC jusqu'à 11 kW. Enfin, la voiture est préparée pour la technologie V2L.

BYD Tang 2024

Modèle BYD Tang 2024 Moteur / transmission 380 kW (517 ch) / AWD (2 moteurs) 0-100 km/h / vitesse max. 4,9 s / 190 km/h Consommation d'énergie WLTP - Batterie / autonomie WLTP 108,8 kWh bruts / 530 km (WLTP) Recharge 11 kW AC / 170 kW DC

BYD Tang 2024, prix et finitions

BYD n'a pas encore annoncé les prix du Tang restylé, mais nous pouvons rappeler qu'avant cette mise à jour de mi-carrière, le grand SUV chinois à 7 places était disponible à partir de 70 800 euros.

BYD Tang 2024, les concurrents

Le segment du Tang électrique est l'un de ceux qui, jusqu'à présent, a été le moins exploré par les nouveaux constructeurs automobiles, du moins en Europe. Le marché chinois offre plusieurs alternatives, comme la Volkswagen ID.6. Sur le Vieux Continent, avec des dimensions légèrement inférieures, on trouve des voitures comme le Skoda Enyaq, ou, avec des dimensions légèrement supérieures, le Kia EV9.