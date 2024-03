Alors que Renault continuera à produire des voitures à moteur thermique au cours des dix prochaines années, Skoda prévoit de faire de même. Dans une interview accordée à Auto Motor und Sport, le PDG de la marque tchèque, Klaus Zellmer, a annoncé que la filiale de Volkswagen continuerait à proposer des modèles avec moteurs diesel et essence jusqu'en 2035, date à laquelle l'ère des moteurs à combustion devrait prendre fin.

Mais d’ici là, le conditionnel s'impose étant donné qu'en juin nous voterons le renouvellement du Parlement européen, une étape fondamentale pour la nomination ultérieure de la Commission européenne.

Voici ce qu’a déclaré Zellmer sur le sujet :

"Ces derniers mois, il est devenu très clair pour moi que si les consommateurs hésitent à acheter des BEV, nous avons besoin de solutions alternatives. L'une d'entre elles est l'hybride rechargeable. Ce qu'ils veulent, ce sont des moteurs diesel et essence, puis des hybrides légers et hybrides rechargeables, et enfin les véhicules électriques à batterie. Notre objectif est simplement de nous concentrer sur les souhaits de nos clients."