Réduire les émissions de CO2 sur l'ensemble de la chaîne de production de 40 % par voiture d'ici à 2030 (par rapport à 2021). Tel est l'engagement ambitieux pris par Lamborghini en matière de développement durable. La firme de Sant'Agata Bolognese a annoncé que la stratégie "Cor Tauri Direction" sera étendue à l'ensemble de la chaîne de production, de la fabrication à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique, ainsi qu'au produit.

Ainsi, l'ensemble du cycle de vie des véhicules Lamborghini aura un impact réduit sur l'environnement et cette voie permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la flotte de 50 % d'ici à 2025 et de 80 % d'ici à 2030, l'objectif étant d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Les différentes phases du projet

Avant d'entrer dans les détails de l'initiative Cor Tauri, il convient de rappeler que les émissions mondiales de gaz à effet de serre représentent environ 59 gigatonnes d'équivalent CO2 et que le secteur des transports dans son ensemble contribue à hauteur d'environ 15 % à ce chiffre. Les activités de production de la Maison de Sant'Agata Bolognese ne représentent que 0,001 % des émissions mondiales de CO2, mais l'entreprise tient à souligner que sa responsabilité envers la société et la planète "va au-delà du simple impact environnemental".

"Notre mission, en tant que marque mondialement reconnue, est d'inspirer et d'encourager les autres à relever les défis que notre époque nous impose", a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général d'Automobili Lamborghini, "Automobili Lamborghini est la preuve qu'une vision durable est possible."

La stratégie Direction Cor Tauri, qui comprend l'électrification de la gamme et la décarbonisation du site de production, a été annoncée en 2021 et compte sur une nouvelle contribution publique de 100 millions d'euros. La stratégie peut être résumée comme suit :

2023 : début de la phase d'hybridation avec le lancement de Revuelto, la première supercar hybride HPEV (High Performance Electrified Vehicle).

Le développement durable est l'un des piliers fondamentaux de notre stratégie d'entreprise", a déclaré Stefano Rutigliano, directeur de la stratégie, "Nous aspirons à être le constructeur de voitures de sport qui s'engage le plus durablement et le plus sincèrement en faveur du développement durable, en adoptant une vision globale des questions ESG. Nous disposons d'une équipe interdépartementale dédiée qui travaille à la mise en œuvre de la "Direction Cor Tauri".

Un engagement de tous

Afin d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de 40 %, l'engagement de Lamborghini s'étend à tous les domaines de la chaîne d'approvisionnement : production, chaîne d'approvisionnement, logistique et phase d'utilisation du produit, couvrant ainsi l'ensemble du cycle de vie des voitures.

Le site de production de Sant'Agata Bolognese a atteint la neutralité carbone en 2015 et, bien qu'il ait doublé de taille, il est parvenu à maintenir cet objectif. En 2022, par exemple, la consommation spécifique d'eau par voiture a été réduite de 34 % par rapport à 2010.

En outre, comme l'explique Silvano Micheli, directeur des achats depuis 2019, Lamborghini a mis en place un système de notation de la durabilité (s-rating), qui "évalue le niveau de maturité des fournisseurs en ce qui concerne les normes environnementales, sociales et d'intégrité". Un s-rating positif est une condition préalable fondamentale pour devenir un fournisseur d'Automobili Lamborghini".

En ce qui concerne le transit des voitures finies, au cours des cinq dernières années, l'entreprise a augmenté le pourcentage de transport par rail de 4 % à 35 %, tout en réduisant le transport aérien de 18 % à 1 %.

Et puis, il y a les humains. En 2011, le parc Lamborghini a été inauguré, en 2021, le programme de bien-être Lamborghini Feelosophy a été lancé, et d'ici 2026, l'entreprise souhaite embaucher au moins 500 nouveaux travailleurs.