Lamborghini aborde les prochains défis avec la certitude que l'usine de Sant'Agata Bolognese restera le pivot de la production, de l'emploi et de l'excellence, malgré les synergies évidentes avec la société mère, Volkswagen.

Stephan Winkelmann, président-directeur général du constructeur émilien, l'a rappelé lors d'une table ronde avec la presse italienne, expliquant les stratégies à court et moyen terme de "Lambo", notamment l'engagement de réduire l'empreinte carbone de 40 % d'ici à 2030 sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

La fabbrica di Sant'Agata Bolognese

Voici, en quelques chapitres, un résumé du discours de Winkelmann.

L'Italie reste au centre des préoccupations

Aujourd'hui déjà, 38 à 40 % de nos fournisseurs sont italiens : c'est quelque chose que nous voulons maintenir. Bien sûr, nous avons un grand avantage sur d'autres constructeurs, d'autres entreprises, d'autres marques, d'avoir deux types de fabrication ou d'achat : clairement, le premier est que nous devons décider ce qui est "central" pour Lamborghini et nous continuerons à le faire. Le périmètre ne changera pas. Par rapport à mon arrivée en 2005, lorsque nous étions 600 personnes, nous sommes aujourd'hui bien plus de 2 000 et nous nous approcherons des 3 000 dans un avenir proche. Cela montre à quel point nous évoluons et à quel point nous tenons à maintenir l'excellence et le développement des différents composants ici en Italie et en tout cas ici à Sant'Agata. Nous ne regardons pas les passeports, mais je peux dire que plus de 95 % de nos employés sont italiens et le resteront à l'avenir".

Stephan Winkelmann

L'électrification

"En ce qui concerne les véhicules électriques, il est trop tôt pour donner une réponse aujourd'hui, mais je peux parler de l'accueil que la Revuelto, qui est une hybride, a reçu, et il a été globalement très positif, en fait nous avons un carnet de commandes qui remonte à plus de deux ans et demi et cela signifie que nous pouvons dire que la première étape de notre stratégie a été plus que digérée. En ce qui concerne le concept Lanzador, nous recueillons des commentaires, nous allons également faire une étude pour comprendre un peu plus globalement quel est le sentiment à l'égard d'une supersportive ou d'une supersportive de tous les jours tout électrique. Nous évaluons également ces éléments, tout en sachant que personne n'a encore eu l'occasion de conduire ce type de voiture."

Lamborghini Revuelto 2024

Carburants synthétiques

"Nous avons la possibilité, que nous continuons à évaluer dans différentes directions, d'utiliser de l'essence synthétique comme alternative pour continuer à avoir des moteurs à combustion interne au-delà de la date fatidique de 2035. Le fait est que nous devons trouver relativement tôt comment le faire, d'une part en légiférant, d'autre part en étant d'accord d'un point de vue global, et surtout en ayant suffisamment d'essence synthétique disponible sur les marchés."

Les premières Lamborghini électriques

"Nous sommes convaincus que la période que nous avons devant nous, le calendrier, nous permettra de prouver que nous sommes capables d'exceller également dans le domaine de l'électrique. Nous travaillons à la mise au point du logiciel, du rapport poids/puissance, de voitures qui, selon nous, peuvent dépasser les attentes des meilleures voitures à combustion interne. Cela doit être testé, nous y travaillons, donnez-nous un peu de temps. Vous le verrez bien sûr par vous-même. Et, si nous parlons de voitures super sportives, il n'est pas important d'être le premier à faire une certaine chose, mais quand vous y arrivez, vous devez être meilleur."

Lamborghini Lanzador Concept

Lanzador en 2028, livraisons en 2029 ?

"Nos voitures sont toutes construites pour le client final, pas pour le stock, donc nous devons toujours montrer la voiture avant la livraison, parce qu'alors vous avez une opportunité globale de collecter des commandes avant de commencer la production. C'est quelque chose que nous avons toujours fait, donc si vous me demandez quand les premières voitures électriques sortiront de l'usine, c'est difficile à dire maintenant : cela dépend un peu de la date à laquelle, en 2028, nous présenterons la Lanzador (le modèle de production du concept déjà montré à Pebble Beach - ndlr). Il est donc très probable que les premiers exemplaires soient livrés en 2029. C'est certainement une possibilité."

Il lato sostenibile di Lamborghini: la strategia Cor Tauri

Plate-forme et batteries

Chaque plateforme doit être adaptée. Avec l'Urus, nous avons montré que cela n'a pas limité les ventes, ni la maniabilité et l'ADN de Lamborghini. Nos ingénieurs ont donc très bien réussi à faire une vraie Lamborghini avec des composants de groupe. Et la batterie ? Se concentrera-t-il également sur l'état solide, comme Volkswagen semble vouloir le faire ? "Je ne veux pas trop parler de l'avenir maintenant, mais il est clair que ce que nous développons actuellement ne verra le jour qu'à la fin de la décennie, donc le choix a déjà été fait et il porte sur une technologie existante."

Ventes et perspectives

Après plus de 10 000 livraisons et 2 milliards de chiffre d'affaires en 2023, "il est encore tôt pour faire des prévisions, mais le carnet de commandes se porte bien, nous n'avons pas de signes de faiblesse. Et si les choses se passent comme l'année dernière, je ne vois normalement aucun problème à répéter d'excellents résultats."

Foto spia - Lamborghini Urus Plug-In Hybrid

Le marché chinois

"Le poids des super sportives sur le marché chinois a toujours été moins important, plus petit que les autres. Il y a plusieurs raisons à cela, l'une d'entre elles étant bien sûr la fiscalité élevée sur ce marché par rapport à l'Europe ou aux États-Unis. Nous ne prévoyons pas de croissance dans notre segment sur le marché chinois au cours des deux prochaines années, mais nous sommes fermement convaincus que ce secteur deviendra de plus en plus important à moyen et à long terme, même pour un constructeur comme le nôtre."

Le rôle central de l'Italie dans l'avenir de Lamborghini passe également par la nouvelle contribution de l'État (après celle de 2015, du gouvernement Renzi, pour agrandir l'usine et construire l'Urus). Une contribution qui, après le OK de la Région et d'Invitalia, attend le feu vert (attendu ?) du Ministère de l'Entreprise et du Made in Italy.