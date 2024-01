Longueur : 5,112 mm (5,137 mm Performante)

Largeur : 2 018 mm (2 026 mm Performante)

Hauteur : 1 638 mm (1 618 mm Performante)

Empattement : 3 003 mm (3 006 mm Performante)

Compartiment à bagages : 574 litres minimum (4 places), 616 litres (5 places).

Lancé en 2018, le Lamborghini Urus a permis à l'ensemble du segment des SUV de franchir un nouveau palier. Jusqu'alors, aucun véhicule de ce type n'avait réussi à combiner performance, exclusivité et habitabilité comme la créature de Sant'Agata Bolognese.

Avec le temps, l'Urus est devenu un symbole de prestige pour les VIP du monde entier et une véritable locomotive pour les ventes de Lamborghini, qui, en 2023, ont dépassé pour la première fois les 10 000 unités en un an. Essayons donc de comprendre certains des secrets de Lamborghini, notamment en termes de praticité.

Lamborghini Urus, les dimensions

La Lamborghini Urus a des dimensions plutôt généreuses, avec une longueur de 5,11 mètres (5,14 m dans la variante Performante) et une largeur de plus de 2 mètres. Ces proportions importantes sont bien mises en valeur par la carrosserie (et les jantes en alliage jusqu'à 23"), qui présente des formes sculptées et musclées capables de donner une impression de grandeur au premier coup d'œil.

Lamborghini Urus Performante

La hauteur est de 1,64 m, mais elle descend à 1,62 m sur la Performante. Cependant, dans les deux cas, la ligne reste élégante et extrêmement dynamique.

La garde au sol, qui peut être réglée de différentes manières, mérite une mention particulière. En agissant sur la suspension, vous pouvez avoir une " hauteur " de 158 mm dans les configurations les plus sportives jusqu'à 248 mm dans les configurations les plus orientées vers le tout-terrain.

Lamborghini Urus, habitabilité et compartiment à bagages

Que vous choisissiez la version 4 places ou la version 5 places plus classique, l'intérieur du SUV Lamborghini reste très bien équipé en termes de technologie et de sellerie. Sur ce dernier point, en effet, il existe de nombreuses possibilités de personnalisation en termes de matériaux et de couleurs, ce qui vous permettra de construire votre propre modèle sur mesure.

L'intérieur de la Lamborghini Urus S

Ce qui change, bien que légèrement, c'est le coffre. Dans la Lamborghini Urus 4 places, la capacité minimale du coffre est de 574 litres, alors qu'elle est de 616 litres dans la Lamborghini Urus 5 places. Cependant, en rabattant les sièges arrière, le volume passe à 1 596 litres.

Lamborghini Urus, la gamme

La gamme Urus se compose d'un seul moteur et des deux versions S et Performante.

Toutes deux s'appuient sur le V8 4.0 biturbo de 666 ch et 850 Nm et sur la boîte de vitesses automatique à 8 rapports, la Performante bénéficiant d'une configuration encore plus active pour passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes (3,5 secondes pour la S) et atteindre une vitesse maximale de 306 km/h (305 km/h pour la S).

Motorisation Puissance Énergie Traction 4.0 V8 biturbo 666 CV Essence Intégrale, transmission automatique

Lamborghini Urus, des concurrents aux mensurations similaires

Si vous recherchez un SUV de luxe ultraperformant, la liste des modèles est plutôt courte. Le concurrent direct de l'Urus est sans conteste la Ferrari Purosangue, mais n'oublions pas la Britannique Aston Martin DBX (surtout la DBX707 de 707 ch) et la Bentley Bentayga, cette dernière disposant toutefois d'un V8 de 549 ch en haut de gamme, mais mettant davantage l'accent sur le confort que sur les performances pures.