Au fil des années, nous avons vu les constructeurs utiliser de nombreux moyens pour camoufler les prototypes et les nouvelles voitures. Entre faux panneaux, ruban adhésif de la même couleur que la carrosserie et grandes bâches noires, les constructeurs ne manquent pas d'imagination.

Plus récemment, un camouflage choisi par Lamborghini nous a interloqué. Il s'agit probablement de l'un des plus étranges que nous ayons jamais vus.

Dans une vidéo YouTube de Varryx, l'on peut ainsi voir un Urus dissimulé par une gigantesque bâche grise avec deux découpes au niveau du pare-brise. Le résultat donne un SUV sorti tout droit d'un cartoon.

Nouveau look pour l'hybride rechargeable

Le camouflage inédit de Lamborghini ne cache cependant pas les formes imposantes du modèle qui cherche à se cacher. Les proportions, la zone du pilier A et le profil des portes rappellent en effet ceux de l'Urus, un SUV ultra performant.

À ce stade, la question est de savoir sur quelle version de l'Urus Lamborghini travaille-t-elle ? Nous savons depuis un certain temps que la prochaine version du SUV italien sera hybride rechargeable. Depuis près de deux ans, nous collectionnons les photos et les vidéos espion de cette variante, qui devrait faire ses débuts dans le courant de l'année 2024.

Compte tenu de l'utilisation d'un camouflage aussi lourd, on peut penser que l'Urus hybride rechargeable aura non seulement un groupe motopropulseur différent, mais aussi de nouveaux détails qui le distingueront des versions non électrifiées.

Lamborghini Urus hybride rechargeable, nouvelle photo espion

Vers une puissance de 800 ch

Bien que Lamborghini n'ait pas confirmé quel sera le moteur de l'Urus hybride rechargeable, il est possible que le constructeur utilise une fois de plus le bloc V8 biturbo de 4 litres. Dans la Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, ce moteur est associé à une unité électrique pour une puissance totale de 739 ch et un couple de 950 Nm.

L'Urus pourrait être encore plus puissant et approcher les 750 à 800 ch de puissance afin de se démarquer significativement de son rival, le Ferrari Purosangue. Rappelons-le, le modèle produit par le Cheval Cabré n'est disponible qu'avec un V12 de 6,5 litres non électrifié de 725 ch.

D'une manière générale, Lamborghini s'apprête à vivre une période de grands changements. Cette année, outre l'Urus hybride rechargeable, l'on attend l'héritière de la Huracán, qui devrait elle aussi être équipée d'une nouvelle motorisation hybride.