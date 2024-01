Mesdames et messieurs, ce que vous voyez sur les photos est la nouvelle Porsche Macan. Des prototypes ont été aperçus à plusieurs reprises sur la route au cours des derniers mois et elle a enfin été dévoilée, levant ainsi tous les doutes.

Elle change beaucoup de choses au niveau du design extérieur et intérieur, mais surtout sous le capot avec une gamme de moteurs entièrement électriques et une architecture 800 V. Découvrons-la en détail.

Nouvelle Porsche Macan (2024) : l'extérieur

En termes de design, la voiture change beaucoup tout en conservant les proportions qui ont séduit des dizaines de milliers de clients à travers le monde ces dernières années. Les projecteurs avant sont désormais divisés et positionnés sur deux niveaux : le module supérieur intègre les feux diurnes à LED à quatre points, tandis que le module inférieur incorpore le bloc de feux de route et de feux de croisement à technologie matricielle.

Porsche Macan (2024)

Les formes sont musclées mais toujours douces, aérodynamiques. Ces finitions peuvent être choisies en différentes couleurs (brillantes ou couleur carrosserie) ou en fibre de carbone. La courbure du toit est moins inclinée que celle de l'actuel Macan et rappelle celle d'un SUV Coupé, la lunette arrière étant ainsi plus fine. Les phares arrière à LED sont confirmés, désormais dans le style Taycan et reliés par une ligne continue qui traverse horizontalement la voiture.

La performance oui, mais aussi l'efficacité, et c'est précisément la raison pour laquelle une grande attention a été accordée à l'aérodynamique active dans la conception du nouveau Macan. À l'arrière, l'aileron se règle automatiquement sur trois positions différentes en fonction de la vitesse ou des conditions de conduite, tandis qu'à l'avant, une série de cloisons ferme les prises d'air frontales. Le bas de la voiture est également entièrement caréné. Porsche annonce un coefficient de traînée aérodynamique de 0,25 contre 0,36 pour le Macan essence.

Porsche Macan (2024)

Nouvelle Porsche Macan (2024) : les dimensions

La nouvelle Porsche Macan grandit de cinq centimètres par rapport à la génération précédente, atteignant 4,78 mètres de longueur et 1,62 mètre de hauteur, ce dernier chiffre étant identique, ce qui n'est pas mal si l'on considère que la batterie positionnée dans le plancher prend de la place. Des dimensions non exagérées et conformes à la moyenne du segment si l'on considère qu'il n'y a que quelques centimètres de différence entre elle et ses concurrentes directes, en premier lieu la Tesla Model Y.

Nouvelle Porsche Macan (2024) : l'intérieur

En s'installant à l'intérieur, l'effet de surprise est assuré car l'habitacle est très spectaculaire. Vous remarquez immédiatement les portes sans cadre de style coupé et, une fois à l'intérieur, votre attention est immédiatement attirée par les trois écrans d'instrumentation (12,6"), l'écran central d'infodivertissement (10,9") avec le nouveau logiciel Android Automotive et l'écran polarisé non visible par le conducteur dédié uniquement au divertissement du passager avant (10,9").

Derrière le volant et projeté directement sur la vitre se trouve l'affichage tête haute avec fonction de réalité augmentée. La climatisation dispose d'un tableau de bord dédié composé de boutons tactiles avec retour haptique. L'organisation des espaces intérieurs est bonne, notamment en ce qui concerne la gestion du tunnel central compte tenu du fait que le levier de vitesse a été déplacé sur le tableau de bord à droite de la colonne de direction. On y trouve plusieurs compartiments ainsi que la plaque réfrigérée pour recharger par induction son smartphone.

Porsche Macan (2024)

L'espace pour les passagers est bon mais pas exagéré, et surtout à l'arrière il peut être à peine suffisant si une personne plus grande que la moyenne s'assoit au volant. La capacité du coffre est également bonne avec 540 litres (celui de la version Turbo est légèrement plus petit en raison du "subwoofer", soit du haut-parleur) plus 84 dans le cockpit avant.

Nouvelle Porsche Macan (2024) : les moteurs

La plate-forme du nouveau Porsche Macan est la Premium Platform Electric (PPE) mise à jour et développée avec Audi, qui servira également de base aux futures Audi Q6 e-tron et A6 e-tron. Au lancement, deux versions sont proposées, toutes deux dotées d'une transmission intégrale et représentant l'entrée de gamme, le Macan 4 (407 ch), et la version supérieure, le Macan Turbo (639 ch). La gamme sera probablement complétée dans un avenir proche par des versions 4S ou GTS, mais pour l'instant, il ne s'agit que de suppositions basées sur la gamme de moteurs actuelle de Porsche.

Puissance Couple Accélération 0-100 km/h Vitesse maximale Autonomie déclarée WLTP Macan 4 407 CV 650 Nm 5,2 s 220 km/h 613 km Macan Turbo 639 CV 1.130 Nm 3,3 s 260 km/h 591 km

Le tout est alimenté par un pack de batteries de 100 kWh brut, 95 kWh net, composé de douze modules comprenant chacun 15 cellules prismatiques et fabriqué par CATL en Allemagne. Selon les données d'homologation WLTP, le Macan 4 a une autonomie de 613 km, qui tombe à 591 km pour le Turbo, beaucoup plus puissant. En ce qui concerne la recharge, grâce à l'architecture 800V, le chargeur embarqué de la voiture peut accepter jusqu'à 270 kW de courant continu (passant de 10 à 80 % en 21 minutes environ) et 11 kW de courant alternatif. Pour l'instant, il n'y a pas de chargeur payant de 22 kW.

Nouvelle Porsche Macan (2024) : prix

La nouvelle Porsche Macan peut d'ores et déjà être commandé chez les concessionnaires et les premières livraisons débuteront à la mi-2024. Les prix commencent à 86 439 euros pour le Macan 4 et 118 910 euros pour le Turbo.

ESSAI AUTONOMIE ULTIME 100% à 5% : 11 voitures électriques testées en simultané ! Qui gagne ? :