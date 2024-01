Ce jeudi 25 janvier 2024, le nouveau Porsche Macan purement électrique sera présenté. Il s'agit de la deuxième génération du SUV de classe moyenne, qui est aujourd'hui le modèle le plus vendu du constructeur de Stuttgart.

Nous avons souvent eu l'occasion de voir des prototypes avec camouflage, mais le constructeur publie désormais des esquisses de l'avant et de l'arrière, sur lesquelles le look est bien reconnaissable.

L'avant présente la signature lumineuse à quatre points connue du Taycan. Les phares proprement dits se trouvent toutefois plus bas et sont beaucoup moins visibles. De plus, on distingue un capot avant très profilé et de grandes prises d'air. La voiture paraît large et semble collée au sol, nous saurons jeudi si la voiture est aussi sportive dans la réalité.

À l'arrière, il y a une bande lumineuse continue. En dessous, on peut voir le sigle Porsche et, à gauche et à droite, probablement les feux-stops et les clignotants. Enfin, il y a un diffuseur très visible.

Il n'y a pas d'esquisse de la vue latérale, mais la silhouette est bien reconnaissable sur les photos publiées récemment. La ligne de toit est celle d'un SUV coupé. La voiture semble donc assez arrondie ; la ligne de toit descend fortement vers l'arrière, comme sur la Tesla Model Y, qui devrait faire partie de ses concurrentes.

Le designer en chef de Porsche, Michael Mauer, a déclaré que le nouveau Macan était "le premier modèle que nous électrifions à partir d'une identité de produit existante et bien établie. Le défi aurait consisté à trouver un équilibre : la voiture devait d'une part rester reconnaissable en tant que Porsche et Macan, tout en étant perceptible en tant que nouvelle génération."

"La suppression du bloc moteur massif nous permet d'accentuer la topographie typique sur le capot avant", explique Maurer. Mais la batterie "toujours assez massive" prend beaucoup de place, ce qui perturberait le rapport largeur/hauteur, la voiture paraîtrait donc trop haute par rapport à sa largeur. Maurer a manifestement remédié à cette situation sur le plan optique.

Une seule version électrique

Porsche affirme désormais très clairement que le Macan ne sera plus proposé qu'en tant que voiture électrique. Cela se voit dans des phrases comme celle-ci : "Le passage du moteur à combustion à la propulsion purement électrique du Macan a été à la fois un défi et une chance pour l'équipe de Style Porsche". La version thermique ne devrait apparemment plus être proposée.

Selon cette directive, le modèle thermique actuel ne pourra plus être immatriculé par la clientèle en Europe à partir de juillet 2024. Afin de s'assurer que les acheteurs pourront encore immatriculer leur voiture avant cette date, le Macan à combustion sera probablement arrêté au printemps. En dehors de l'Europe, le modèle pourrait continuer à être proposé.

Deux variantes intégrales pour le lancement

Le Macan électrique sera lancé cette année ; mais on ne sait pas encore quand exactement. Nous savons toutefois que la voiture est basée sur la Premium Platform Electric et qu'elle sera lancée avec deux motorisations, toutes deux à transmission intégrale, qui constituent la version de base et le modèle haut de gamme. Ce dernier devrait offrir une puissance système de 450 kW.

Châssis, batterie et transmissions du Macan.

Tous deux sont dotés d'une électronique de puissance utilisant la technologie du carbure de silicium à faible consommation. La batterie de 100 kWh est plus grande que celle du Taycan et se compose de cellules NCM811 prismatiques. Cela devrait permettre une autonomie d'environ 500 km. Grâce à la technique 800 volts, la recharge s'effectue à une puissance allant jusqu'à 270 kW ; la batterie doit ensuite être rechargée en moins de 25 minutes (5 à 80%).

Le cockpit du nouveau Porsche Macan a lui aussi déjà été présenté de manière assez détaillée. Il offre jusqu'à trois écrans, en plus de l'affichage des instruments et de l'écran tactile, il y a aussi un écran pour la personne assise sur le siège du passager.

Le Macan électrique est construit à Leipzig. Environ 80 000 unités devraient être produites et vendues chaque année. Les prix ne sont pas encore connus ; il est possible qu'ils le soient ce jeudi, tout comme la date de lancement sur le marché. La première mondiale du Macan électrique sera retransmise en direct de Singapour et sur le site de presse de Porsche à partir de 12h30.

Le Macan, le modèle le plus vendu de la marque, ne sera probablement plus proposé qu'en version électrique à partir de 2024. Cela devrait considérablement augmenter la part des voitures électriques dans les ventes totales.