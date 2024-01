Il arrive souvent que l'on vole des éléments d'une voiture. Qu'il s'agisse des roues, des pots catalytiques, de la radio ou d'autres éléments de l'habitacle, cela arrive régulièrement. Dans le cas de cette Porsche Taycan Cross Turismo, les voleurs ont décidé de voler une partie peu commune, à savoir les phares. L'utilisateur de Reddit No_Supermarket9751 a publié des photos du crime étrange dont a été victime son ami, et le résultat final est étrangement troublant et pourrait ressembler à une préparation faite par Keyvany ou Mansory.

L'incident s'est produit lundi soir à Düsseldorf, en Allemagne, a expliqué No_Supermarket9751 à Motor1. La Porsche était garée sur le bord de la route, et les voleurs ont utilisé des cisailles à tôle pour découper les ailes afin de pouvoir débrancher les feux. La pauvre Taycan a l'air de sortir d'un combat à mains nues contre un ouvre-boîte.

No_Supermarket9751 a déclaré que son ami avait alerté la police et que l'affaire faisait l'objet d'une enquête.

Cette Taycan est clairement hors service jusqu'à ce que les phares soient remplacés et les dommages à la carrosserie réparés. Selon les options d'éclairage dont le véhicule a été équipé en sortie d'usine, les phares peuvent coûter entre 2 500 et 3 300 euros, et les modules de commande entre 340 et 820 euros. Il faut également compter 300 euros pour le moteur de chaque phare. Les ailes coûtent 600 euros chacune. De plus, elles doivent être repeintes et remontées. Cette réparation va coûter cher.

Ce n'est pas la première fois que des voleurs s'en prennent aux phares de la Taycan. Lors de nos recherches, nous avons trouvé un sujet de forum sur des voleurs qui s'étaient emparés des phares d'une Taycan en 2021. Cela est également arrivé à une autre Porsche en 2020, selon un post Reddit. Si vous garez une Taycan dans la rue, gardez l'œil ouvert.