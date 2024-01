La Lamborghini Urus Performante semble être une voiture de police populaire. Après les Italiens, la marque au taureau a annoncé avoir livré un modèle du puissant SUV à la police de Dubaï. Quoi de plus logique lorsque l’on constate les supercars et autres puissants bolides déjà utilisés là-bas…

Le V8 biturbo de l’Urus peut produire jusqu'à 666 ch tandis que le SUV est peint avec le mélange blanc et vert, classique, que nous avons déjà vu sur diverses super voitures de sport des Émirats, au fil du temps. La cérémonie de remise a eu lieu chez Lamborghini Dubaï, à la toute fin de l’année 2023. Voici ce qu’a déclaré Ahmed Mohammed bin Thani, le commandant en chef de la police de Dubaï, à cette occasion :

"Le puissant super SUV a été acheté dans le cadre des efforts de la police de Dubaï visant à augmenter le nombre d'agents de patrouille. La nouvelle Lamborghini Urus Performante aidera la police de Dubaï à mieux servir les résidents, à maintenir la sécurité les services dans les destinations touristiques populaires."

Le véhicule idéal ?

La présence de la Lamborghini Urus Performante dans la flotte de la police locale est donc une bonne nouvelle et c’est toujours une occasion de plus pour les officiers de se faire plaisir. Comme nous l’avons évoqué, la livrée est différente de cette de la police italienne (voir ci-dessous) a été conçue dans une combinaison de vert foncé et de blanc, avec le logo de la police sur le capot et les portes.

Galerie: La Lamborghini Urus Performante de la police italienne.

15 Photos

Pour rendre l'Urus clairement visible à tout moment, une bande avec des lumières LED bleues à 360 degrés a été installée sur le becquet arrière, associée à une puissante sirène électrique. L'intérieur a été décoré avec divers détails pour la police de Dubaï. Ceux-ci comprennent un coffre-fort pour les armes blindées et même un compartiment spécial, situé dans le coffre, pour ranger l'équipement de service.

Comme vous le savez surement, Dubaï est l’une des villes au monde avec la plus forte concentration de super et hypercars. Lorsque vous vous promenez dans les rues, vous croisez littéralement toutes sortes de voitures avec, bien souvent, beaucoup plus de puissance que la normale, qui sont notamment des stars sur YouTube.

On comprend donc pourquoi l'Urus Performante a été choisi : avec son V8 biturbo de 4,0 litres, en plus de ses fonctions habituelles, il devrait être capable de rattraper et de dépasser n'importe quelle voiture de sport pour l’arrêter, ou presque…