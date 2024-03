Longueur : 4,133 mètres

Largeur : 1,797 mètre

Hauteur : 1,502 mètre

Empattement : 2,570 mètres

Compartiment à bagages : 293/nd litres

La MG3 est la nouvelle petite voiture du segment B de la marque britannique, appartenant au groupe chinois Saic Motor. Dotée d'un groupe motopropulseur entièrement hybride, elle est conçue pour offrir une alternative économique et efficace pour les déplacements en ville, en s'inspirant fortement du travail réalisé par Toyota avec la Yaris, qui connaît un grand succès.

Ses lignes reprennent la philosophie du design du reste de la gamme, en particulier à l'avant, caractérisé par une grande calandre et des phares à l'allure agressive, mais aussi sur les côtés, qui sont hauts et abritent des jantes en alliage au design à double rayon.

Voyons donc quelles sont ses dimensions et l'espace intérieur qu'elle offre, en sachant que les prix officiels n'ont pas encore été communiqués, mais qu'ils pourraient se situer dans un budget maximum de 20 000 euros.

MG3, les dimensions

La MG3 Hybrid +, nom complet de la version hybride, mesure 4,13 mètres (4 133 mm) de long, soit 13 cm de plus que la concurrente japonaise que nous venons de mentionner. Elle fait 1,80 mètre (1 797 mm) de large, 1,50 mètre (1 502 mm) de haut et a un empattement, la distance entre les centres des roues avant et arrière, de 2,60 mètres (2 570 mm).

Des chiffres qui la placent, à toutes fins utiles, au milieu du segment B, aujourd'hui composé de petites voitures souvent très grandes, dépassant de près de 10 cm les 4 mètres, et qui se rapproche du segment C, traditionnellement situé aux alentours de 4,30 mètres.

MG3, la face avant

MG3, habitabilité et coffre

Malgré des dimensions intérieures plutôt réduites, l'habitacle de la MG est rationnel. Sur le papier, la petite voiture anglo-chinoise offre suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à cinq passagers et d'une manière générale, le volume intérieur a été conçu pour optimiser au maximum l'espace.

D'ailleurs, les solutions ne manquent pas pour débarrasser l'environnement des éléments superflus, comme le levier de vitesse en forme de rotor en lieu et place du traditionnel. Ce qui manque malheureusement, c'est un système efficace de rabattement des sièges arrière qui, du moins à en juger par les premières photos de la voiture, ne peut se faire qu'en une seule solution (l'ensemble du dossier), sans même la possibilité d'une division 80/20.

MG3, l'intérieur MG3, le coffre

Même le coffre de la MG3 ne brille pas par sa capacité de chargement, surtout par rapport à d'autres concurrentes du même segment. En regardant à nouveau les premières photos, les formes semblent régulières, mais la capacité déclarée s'arrête à "seulement" 293 litres, extensible seulement, comme mentionné, à condition qu'il y ait deux personnes à bord.

Enfin, en ce qui concerne les motorisations, la nouvelle compacte de MG ne propose pour l'instant qu'un seul groupe motopropulseur. Il s'agit du full hybrid de 197 ch composé d'un moteur endothermique, d'une transmission, d'une batterie de 1,83 kWh, d'un moteur électrique et d'un générateur.

En pratique, la compacte britannique est équipée d'un moteur à essence 1,5 litre de 102 ch et d'un moteur électrique de 136 ch, associés à une boîte de vitesses automatique à trois rapports. Les chiffres officiels parlent d'un sprint de 0 à 100 km/h en 8 secondes, d'une vitesse maximale de 170 km/h, d'une consommation moyenne de 4,4 l/100 km et d'émissions de CO2 de 100 g/km.

Moteur (Full Hybrid) Puissance en kW/ch Transmission Traction 1.5 Turbo 194 ch (combinés) Automatique à 3 rapports Avant

MG3, arrière

MG3, concurrentes de dimensions similaires

Le segment de la MG3, le B, est composé de voitures qui se sont distinguées sur le marché ces dernières années. Il s'agit par exemple de la Peugeot 208, de l'Opel Corsa, de la Fiat Panda, de la Mazda 2, de la Toyota Yaris déjà citée et de l'omniprésente Dacia Sandero.

Le prix de presque toutes ces voitures sera probablement plus élevé que celui de la voiture chinoise d'origine britannique, qui ne pourra donc que rivaliser avec la Panda récemment relookée et la féroce Dacia Sandero, la voiture la plus vendue en Europe depuis des mois.