Une nouvelle MG a fait ses débuts au Salon de l'automobile de Genève 2024. Baptisée MG3 Hybrid+, il s'agit du modèle le plus compact du constructeur anglo-chinois et le premier à être doté d'une technologie hybride complète.

La MG3 fait son entrée dans le segment B avec un prix qui, même s'il n'a pas été annoncé officiellement, pourrait se situer autour des 20 000 euros. Découvrons-la en détail.

MG3, l'extérieur

Les lignes de la MG3 reprennent le langage de design du reste de la gamme, comme le crossover HS. Cela se voit dès l'avant, caractérisé par une grande calandre et des phares à l'allure agressive. Les flancs hauts abritent des jantes en alliage à double branche, tandis que l'arrière présente des phares à développement horizontal et des graphiques intérieurs tridimensionnels.

La MG3 est disponible dans les teintes York White, St Moritz Blue, Flaming Red, Morning Yellow, Pearl Black, Blade Silver et Hampstead Grey.

MG3, l'avant MG3, l'arrière

MG3, les dimensions

Avec 4,11 m de long, 1,80 m de large et 1,50 m de haut, la MG est l'une des plus grandes compactes du segment B. Elle est plus longue de 6 cm que la Renault Clio et même de 17 cm que la Toyota Yaris. Cela dit, les dimensions restent adaptées à un usage urbain, sans pour autant mettre de côté la conduite extra-urbaine et autoroutière.

En ligne avec celui des rivales, le coffre a une capacité de 293 litres (300 litres pour la Clio et 286 litres pour la Yaris, à titre de référence).

Dimensions MG3 2024 Longueur 4,11 m Largeur 1,80 m Hauteur 1,50 m Empattement 2,57 m Capacité coffre 293 litres Poids 1 285 kg (à vide)

MG3, l'intérieur et la technologie

La forme plus compacte ne signifie cependant pas que l'espace de l'habitacle et la technologie embarquée sont sacrifiés. Dans l'habitacle de la MG3, on trouve un combiné d'instruments numérique de 7 pouces et un écran d'infodivertissement de 10,25 pouces, tandis que la console centrale comporte diverses commandes physiques pour éviter de se laisser distraire pendant la conduite.

L'équipement de base comprend la climatisation manuelle, des capteurs de stationnement arrière et une caméra de recul, tandis que les systèmes ADAS incluent le maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de collision avant et l'assistance en cas d'embouteillage. Dans les finitions les plus riches, on trouve également l'accès sans clé, une sellerie en similicuir, des sièges avant et un volant chauffants, ainsi qu'une caméra à 360°.

MG3, l'intérieur MG3 interni, le coffre

MG3, le moteur

En ce qui concerne le groupe motopropulseur, la MG adopte le nouveau système Hybrid+ – de type full hybrid – composé d'un moteur thermique, d'une transmission, d'une batterie de 1,83 kWh, d'un moteur électrique et d'un générateur. En pratique, la compacte britannique est équipée d'un moteur essence 1,5 litre de 102 ch et d'un moteur électrique de 136 ch, associés à une boîte de vitesses automatique à trois rapports.

La MG3 peut fonctionner selon plusieurs modes, à commencer par le mode "EV", dans lequel la voiture ne fonctionne qu'à l'électricité (si la charge de la batterie est suffisante). Viennent ensuite les modes "Séries" (le moteur thermique envoie de l'énergie au générateur, qui alimente le moteur électrique pour la traction), "Séries et Recharge" (qui permet au générateur de recharger également la batterie lorsque l'état de charge est faible), "Conduite et Recharge" (le moteur thermique envoie de l'énergie aux roues et recharge également la batterie grâce au générateur) et "Parallèle" (les deux moteurs envoient de l'énergie aux roues).

MG3

Entre autres, le conducteur peut choisir différents modes de conduite tels qu'Eco, Standard et Sport pour varier la réponse de la voiture et la rendre plus économe en carburant ou plus agile et sportive.

Les chiffres officiels font état d'un 0-100 km/h en 8 secondes, d'une vitesse maximale de 170 km/h, d'une consommation moyenne de 4,4 l/100 km et d'émissions de CO2 de 100 g/km.

MG3, les prix

Le constructeur n'a pas officiellement annoncés les prix de la MG3, même si, ces dernières semaines, on a parlé d'un prix de départ d'environ 20 000 euros. Si cela se confirme, il s'agirait de l'une des compactes hybrides les moins chères du marché, la Clio hybride étant proposée à partir de 23 800 euros et la Yaris à 24 450 euros.