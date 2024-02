Le Renault Scenic est élu Voiture de l'Année 2024. L'annonce a été faite lors de l'ouverture du Salon de l'automobile de Genève, de retour après sa dernière édition, en 2019.

Le SUV compact électrique français remporte donc le titre de Voiture de l'Année 2024 avec 329 points. Son triomphe sur son dauphin, la BMW Série 5, s'est fait avec une marge infime puisque la berline allemande a obtenu 308 points. En troisième position, on retrouve le Peugeot 3008 avec 197 points accordés par les jurés européens.

Vous trouverez ci-dessous le classement complet avec les sept finalistes.

Renault Scenic E-Tech 2024

Pour rappel, le Renault Scenic E-Tech est un SUV crossover électrique de 4,47 mètres de long proposé avec deux niveaux de puissance et deux batteries de capacités différentes. La puissance va de 170 à 218 ch, avec une capacité de batterie de 60 à 87 kWh, pour une autonomie homologuée de 430 à 625 km. Les prix et et les options sont à retrouver ici.

L'avis des pays européens

Vous pouvez voir ci-dessous comment les différents pays inclus dans le jury de la Voiture de l'Année 2024 ont voté et découvrir quels modèles les jurés de chaque pays ont préféré.