2023 représente les débuts du constructeur chinois de voitures électriques BYD, qui a clôturé l'année avec ses premiers showrooms et une liste comprenant quatre modèles, dont une voiture, la berline Seal, qui arrivera sur les routes d’ici 2024, au plus tard. Ce n'est cependant qu'un début, car la gamme promet de s'étoffer et de prendre de l’ampleur. Ainsi, le premier candidat à rejoindre les rangs semble être le Seal U, un SUV de taille moyenne, apparenté à la Seal.

BYD Seal

Considérée comme l'un des challengers officiels de la Tesla Model 3 (et elle lui ressemble), la BYD Seal est une berline de 4,80 mètres avec un empattement de 2,92 mètres, dotée d’un style élancé et épuré qui un coffre de 400 litres. Ceci est ajouté à un compartiment avant de 53 litres supplémentaires et avec un écran tactile de 15,4" à l'intérieur.

Côté motorisations, la BYD Seal propose deux versions, toutes deux dotées d'une batterie de 82,5 kWh rechargeable en AC à 11 kW et en DC jusqu'à 150 kW : le modèle Design de base dispose d'un moteur arrière de 313 ch et d'une autonomie de 570 km, tandis que l’Integrale Excellence AWD est équipée de deux moteurs et parcourt jusqu'à 520 km avec une charge. Déjà lancée avec un prix de base de 46 890 euros, la Seal sera livrée d'ici fin 2023.

BYD Seal U

Un peu à contre-courant de la tendance actuelle, la gamme BYD est actuellement pauvre en SUV. Seul l'Atto 3 coche, pour le moment, cette case. Pour rétablir l'équilibre, le Seal U arrivera en 2024. Ce, modèle de taille moyenne, mesure 4,79 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,67 mètre de haut, avec un empattement de 2,77 mètres. Son coffre affiche une capacité de 552 litres et l’intérieur est dominé par un écran de 15,6", c’est donc un peu plus grande que dans la berline.

La BYD Seal U proposera des batteries de 71,8 kWh et 87 kWh et un moteur de 218 ch (mais une variante à double moteur et transmission intégrale n'est pas improbable) pour une autonomie maximale en cycle WLTP d'environ 500 km. De plus amples détails sur la vitesse de pointe et l'accélération de 0 à 100 seront révélés dans les mois précédant le lancement officiel, qui devrait avoir lieu au second semestre 2024.