La Volkswagen Passat a fêté ses 50 ans en 2023 et en vue de la nouvelle année, elle a été entièrement remaniée, ne restant que SW (break). Il s'agit d'un modèle historique pour l'entreprise, qui a été chargée pendant des années de faire voyager des familles à travers le monde. Aujourd'hui, elle est disponible non seulement avec les moteurs essence et diesel traditionnels, mais aussi avec de nouvelles motorisations hybrides légers et rechargeables.

Au fil du temps, le break a évolué non seulement en termes de technologie, mais aussi en termes de dimensions, s'agrandissant considérablement et augmentant son volume de chargement. Une caractéristique vraiment fondamentale pour son segment. Découvrons les dimensions de la neuvième génération, sachant qu'elle peut déjà être commandée à un prix de départ de 42 990 euros.

Volkswagen Passat, les dimensions

La Volkswagen Passat 2024, nom de code B9, mesure 4,92 mètres (4 917 mm) de long, soit 14,4 cm de plus que la génération précédente B8, avec une largeur de 1,85 mètre (1 849 mm), une hauteur de 1,51 mètre (1 506 mm) et un empattement, la distance entre les centres des roues avant et arrière, de 2,84 mètres (2 841 mm).

Ces chiffres en font un grand break généraliste du segment D, au sommet de sa catégorie en termes de dimensions et très proche de celles du segment E premium, dominé par exemple par des modèles comme l'Audi A6 Avant, également du groupe Volkswagen.

Volkswagen Passat SW 2024

Volkswagen Passat, habitabilité et compartiment à bagages

L'intérieur de la Volkswagen Passat 2024 est, selon la tradition de Wolfsburg, rationnel et bien réalisé, avec des plastiques rigides aux bons endroits mais souples là où le regard se pose le plus souvent. Les revêtements en moquette des pochettes de porte ne manquent pas non plus, ce qui contribue à donner à la gamme une véritable allure de vaisseau amiral.

Dans l'habitacle de la Passat, l'espace est roi, même pour quatre passagers. Compte tenu de la taille, il y a en effet de la place pour tout le monde, avec de nombreuses solutions astucieuses, dont la traditionnelle trappe à skis, très utile puisque les sièges ne peuvent être rabattus qu'en mode 80/20.

Volkswagen Passat SW 2024, tableau de bord Volkswagen Passat SW 2024, le coffre

Le coffre à bagages de la Volkswagen Passat 2024 est l'un des plus grands de sa catégorie, avec une forme très régulière et une capacité de 690 litres, extensible à 1 920 litres lorsque la deuxième rangée est complètement rabattue. A l'intérieur du compartiment, les solutions de fixation ne manquent pas, avec notamment un rail en aluminium sur le côté droit pour y glisser les traditionnels crochets.

Enfin, en ce qui concerne les moteurs, le nouveau break de Wolfsburg est disponible avec sept types de motorisation différents. La gamme s'ouvre au bas de l'échelle avec le moteur hybride léger à essence (eTSI). Plus haut se trouvent les deux nouvelles unités hybrides rechargeables (eHybrid) et, au sommet, trois moteurs turbodiesel (TDI) et deux moteurs turbo à essence (TSI). Tous les groupes motopropulseurs sont associés de série à une boîte de vitesses DSG à six ou sept rapports, et la transmission intégrale 4Motion est réservée aux moteurs diesel et essence les plus puissants.

Moteur Puissance en kW/ch Boîte de vitesses Traction Hybride rechargeable 1.5 TSI evo eHybrid 150 / 204 6 vitesses eDSG Avant 1.5 TSI evo eHybrid 200 / 272 6 vitesses eDSG Avant Hybride léger 1.5 eTSI 110 / 150 DSG à 7 vitesses Avant Essence 2.0 TSI 150 / 204 DSG à 7 vitesses Avant 2.0 TSI 4Motion 195 / 265 DSG à 7 vitesses Traction intégrale Turbodiesel 2.0 TDI 90 / 122 DSG à 7 vitesses Avant 2.0 TDI 110 / 150 DSG à 7 vitesses Avant 2.0 TDI 4Motion 142 / 193 DSG à 7 vitesses Traction intégrale

Volkswagen Passat SW 2024

Volkswagen Passat, des concurrents aux dimensions similaires

Le segment de la Volkswagen Passat, le D, est de plus en plus dépourvu d'alternatives. Après les adieux des rivales historiques Ford Mondeo et Opel Insignia, il ne reste plus que très peu de modèles pour concurrencer la familiale de Wolfsburg. Il s'agit par exemple de la Peugeot 508 et de la Skoda Superb, cette dernière étant basée sur la même plate-forme que la Passat, mais avec des différences substantielles dans l'habitacle.

En dépensant un peu plus, on peut alors commencer à s'intéresser au segment D premium, composé de voitures familiales historiques telles que l'Audi A4 Avant, la Mercedes Classe C Break et la BMW Série 3 Touring, dont le contenu technologique est similaire à celui de la Passat, mais dont les dimensions sont plus réduites et les prix beaucoup plus élevés.