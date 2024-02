La transition des voitures à moteur à combustion interne (ICE) vers les véhicules électriques à batterie (BEV) est aussi passionnante que difficile. La pression exercée par les gouvernements pour l'adoption de groupes motopropulseurs moins polluants, l'intention de la Chine de jouer un rôle de premier plan sur ce marché et la croissance exponentielle de Tesla ont fait augmenter la demande de ces voitures dans le monde entier.

Les chiffres préliminaires pour 2023 indiquent un total de 9,8 millions de véhicules légers purement électriques vendus dans le monde, ce qui représente 11 % des ventes mondiales de véhicules légers. Tout cela est positif, si l'on ne tient pas compte des prix . Selon une étude réalisée par JATO Dynamics en octobre 2023, le prix moyen d'une voiture électrique aux États-Unis est supérieur de 35 % à celui d'une voiture à essence et de 39 % en Europe. Ce n'est pas le cas en Chine, où le prix moyen d'une voiture électrique est inférieur de 27 % à celui d'une voiture à essence.

Jusqu'à ce que l'écart de prix se réduise, les BEV continueront à jouer un rôle moindre, du moins en Europe et en Amérique du Nord.

Vivre avec l'ennemi

La grande différence de prix devient un problème majeur lorsque le même client doit choisir entre l'électrique, l'essence ou le diesel au sein d'une même marque. Alors que Tesla , Lucid, Polestar, NIO, Xpeng et bien d'autres ont démarré en tant que marques de voitures purement électriques, les entreprises traditionnelles doivent faire face à la transition et il n'est pas facile de passer de décennies de production de voitures à moteur à combustion interne à la production de voitures électriques. Sans parler de la nécessité d'adapter leur savoir-faire et leurs structures commerciales à la nouvelle réalité.

C'est pourquoi nous continuons à voir une large gamme de voitures à essence à côté des voitures électriques qui font l'objet d'une grande publicité. Bien que tous les constructeurs automobiles poursuivent pour objectif de produire et de vendre uniquement des véhicules électriques d'ici 10 à 20 ans, la réalité actuelle est que les voitures à moteur à combustion interne représentent environ 80 % des ventes (en prenant en compte les hybrides légers et les hybrides complets).

ICE vs électrique

Pendant ce temps, les voitures électriques peinent à s'imposer, en partie à cause de leurs homologues à moteur à combustion interne de la même marque. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux modèles électriques ne décollent tout simplement pas ou peinent à se vendre suffisamment. Les exemples sont nombreux :

6 Photos

Deux modèles par marque

ICE Marque BEV Golf 5 porte Volkswagen ID.3 Tiguan Volkswagen ID.4 Passat Variant Volkswagen ID.7 Tourer Q3 Audi Q4 e-tron Q3 Sportback Audi Q4 e-tron Sportback A7 Audi e-tron GT Q7 Audi Q8 e-tron Q8 Audi Q8 e-tron Sportback Leon 5 porte Cupra Born Kodiaq Skoda Enyaq 500 Fiat 500e 600 Hybrid Fiat 600e 208 Peugeot e-208 308 Peugeot e-308 2008 Peugeot e-2008 C4 Citroen e-C4 DS 3 DS DS 3 E-Tense Corsa Opel Corsa-e Mokka Opel Mokka-e Astra Opel Astra-e Avenger Jeep Avenger Cooper MINI Cooper SE Countryman MINI Countryman BMW Serie 4 Gran Coupé BMW i4 Serie 5 berlina BMW i5 Serie 7 BMW i7 X1 BMW iX1 X2 BMW iX2 X3 BMW iX3 GLA Mercedes EQA GLB Mercedes EQB GLE Mercedes EQE SUV GLS Mercedes EQS SUV Classe E Mercedes EQE Classe S Mercedes EQS Clio Renault Zoe Megane Renault Megane E-Tech XC40 Volvo XC40 XC90 Volvo EX90 S60 Volvo Polestar 2 F-Pace Jaguar I-Pace G80 Genesis G80 GV60 Genesis GV60 Kona Hyundai Kona Sonata Hyundai Ioniq 6 Niro Kia Niro Sportage Kia EV5 Telluride Kia EV9 X-Trail Nissan Ariya NX Lexus RX RAV4 Toyota bZ4X F-150 Ford F-150 Lightning Kuga/Escape Ford Mustang Mach E HR-V Honda E:NY1 Forester Subaru Solterra Equinox Chevrolet Equinox EV Blazer Chevrolet Blazer EV Silverado Chevrolet Silverado EV Sierra 1500 GMC Hummer EV Pickup XT5 Cadillac Lyriq Escalade Cadillac Escalade IQ

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.