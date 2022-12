Lors du dernier Salon Automobile de Los Angeles, le groupe Stellantis et sa marque Fiat, présente pour l’occasion, a annoncé une grande nouvelle concernant la 500e.

En effet, le constructeur italien a annoncé que la petite citadine turinoise serait désormais commercialisée en Amérique du Nord. Nous pourrions trouver cette idée étonnante, comment une si petite voiture pourrait faire sa place dans une région si vaste ?

Olivier Francois, CEO de FIAT annonce le lancement de la Fiat 500e en Amérique du Nord

Les objectifs sont pourtant grands pour la marque. Fiat souhaite avec la 500e initier de nombreux Américain à la mobilité électrique, car cette nouvelle version est, selon la marque, “irrésistiblement branchée, compacte et italienne : c’est l’accessoire de mode par excellence”. Fiat précise ensuite que la Fiat 500 sera exclusivement proposée en version 100 % électrique en Amérique du Nord.

Un marché à risque ?

Ce n’est pas la première fois que Fiat essaye d’implanter la 500 sur le continent américain et le moins que l’on puisse dire, c’est que la première tentative ne fut pas une grande réussite. Après 30 ans d’absence sur le continent, Fiat comptait sur la 500 pour faire son come-back. Oui mais voilà, les modèles de 500, 500X et 500L ne se sont pas vendus et les objectifs ne furent pas remplis. En 2019, ce manque de résultats pousse Fiat à stopper la vente de ses 500 en Amérique du Nord.

La marque italienne annonce l’arrivée de la 500e en Amérique du Nord au premier trimestre 2024. Nous aurons vite la réponse de pourquoi la 500 n’avait pas marché la première fois dans cette région. Était-ce un problème de groupe motopropulseur ou que simplement, la 500 n’est pas une voiture cette région et ses grands espaces ?