Le nouveau moteur 1.5 mild hybrid de la Fiat 500X Hybrid est un moteur à essence quatre cylindres doté d'un système hybride de 48 volts. C'est sans doute la nouveauté la plus intéressante ajoutée au SUV italien récemment restylé.

Ce groupe motopropulseur fait le lien entre les mild hybrides et les full hybrides, une sorte d'"hybride intermédiaire" qui peut se déplacer en mode électrique à faible vitesse et qui mérite donc l'attention de notre test de consommation réelle.

Sur notre trajet standard de Rome à Forlì, la nouvelle Fiat 500X Hybrid de 130 ch a obtenu une excellente consommation moyenne de 4,50 l/100 km (22,22 km/l). Ce trajet nous a coûté 33,84 euros.

À égalité avec le C3 Aircross

La moyenne de 4,50 l/100 km place la Fiat 500X Hybrid dans la moitié supérieure du classement de la consommation de carburant dans la catégorie des SUV et crossover à essence, à égalité avec le Citroën C3 Aircross PureTech 130 et devant les Renault Captur TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Opel Mokka 1.2 Petrol 130 ch (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) et Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch (4,80 l/100 km - 20,8 km/l).

L'Alfa Romeo Tonale Hybrid avec le même moteur dans une version de 160 ch est également battue, avec ses 5,00 l/100 km (20,0 km/l). Au-dessus de la Fiat 500X Hybrid, on retrouve la Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 ch (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) et la Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 ch 48V iMT avec seulement 3,75 l/100 km (26,6 km/l).

Elle peut rouler en mode 100 % électrique

La voiture testée est une Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130 ch en finition RED. Elle comporte des garnitures extérieures et intérieures de couleur rouge, des jantes en alliage de 17 pouces, la climatisation automatique et des rails de toit.

L'ajout de la couleur rouge passion et tous les packs d'options disponibles qui équipent la 500X d'un régulateur de vitesse adaptatif, de phares full LED, d'un accoudoir, d'un réglage lombaire électrique côté conducteur, d'un détecteur de pluie et d'une caméra de stationnement portent le prix à plus de 30 000 euros.

La première 500X mild hybrid fait preuve d'un caractère vif avec ses 130 ch, même si la boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports est parfois un peu lente dans sa réponse au démarrage. La conduite silencieuse, qui permet de se déplacer sur de courtes distances en mode 100 % électrique (jusqu'à environ 50 km/h), est satisfaisante et permet de réduire la consommation de carburant. La finition et l'espace intérieur sont bons, avec une instrumentation analogique traditionnelle et un écran d'infotainment un peu petit pour certaines fonctions, comme le navigateur.

Une consommation jamais excessive

En usage quotidien, la Fiat 500X Hybrid confirme sa faible soif de carburant, avec une consommation réduite sur presque tous les parcours. Ce n'est que dans le trafic urbain dense que la consommation a tendance à augmenter, mais sans dépasser la moyenne du segment.

Le réservoir d'essence de 48 litres garantit une autonomie élevée et constante, variant entre 700 km et plus de 800 km avec un réservoir plein.

Les consommations selon différentes situations de conduite

Urbain : 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

724 km d'autonomie

6,6 l/100 km (15,1 km/l) 724 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

840 km d'autonomie

5,7 l/100 km (17,5 km/l) 840 km d'autonomie Autoroute : 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

748 km d'autonomie

6,4 l/100 km (15,6 km/l) 748 km d'autonomie Ecoconduite : 3,6 l/100 km (27,7 km/l)

1329 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130 ch BVR7 (RED) Hybride (essence) 96 kW Euro 6d-ISC-FCM 1405 kg 130 g/km

Données

Modèle : Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130 ch BVR7 (RED)

Prix de base : 27 290 euros

Date de l'essai : 20/06/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 33°/Ensoleillé, 29°

Prix du carburant : 2,089 euro/l (Essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 1200 km

Kilométrage au début de l'essai : 1246 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 78 km/h

Pneumatiques : Continental EcoContact 6 - 215/55 R17 94V (Label UE: A, A, 71 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Ordinateur de bord : 4,5 l/100 km

À la pompe : 4,5 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 33,84 euros

Dépense mensuelle : 75,20 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 213 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1067 km