Mercedes-Benz a de grands projets. Dès l'année prochaine, la firme de Stuttgart lancera une série de produits basés sur la nouvelle plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture), sur laquelle reposeront les véhicules électriques et thermiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager une courte vidéo espion de la nouvelle génération de la CLA, prise en photo en Allemagne.

Nous ne savons pas si cette vidéo provient de la ville de Stuttgart ou d'un autre endroit, mais le plus important est que le prototype montre clairement sa forme de berline malgré l'énorme camouflage.

Galerie: Photos espion Mercedes EQA / CLA

37 Photos

Les phares et les feux arrière semblent être provisoires et de faux panneaux de carrosserie ont été ajoutés aux boucliers avant et arrière. On ne peut pas dire grand-chose des petits détails, mais on voit au moins ce qui semble être des poignées de porte affleurantes, des rétroviseurs latéraux montés sur la porte, et un porte-à-faux arrière relativement long.

Il est également difficile de dire si ce prototype possède un moteur thermique sous le capot, mais en regardant l'arrière, nous ne trouvons pas de tuyau d'échappement.

De plus, le plancher de la petite berline semble assez plat, une caractéristique que l'on retrouve principalement dans les véhicules à batterie. S'il s'agit bien du modèle provisoirement connu sous le nom d'EQA, il devrait arriver vers le milieu de la décennie et proposerait une charge de 350 kW et un nouveau pack de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP). Elle sera opposée à la BMW i4, bien qu'elle soit plus petite.

Comme l'important camouflage, la nouvelle génération de CLA en est encore à un stade de développement relativement précoce.

En ce qui concerne la date de lancement, ne vous attendez pas à voir la nouvelle CLA/EQA cette année, car tout porte à croire qu'elle sera présentée en 2024.