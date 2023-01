Mercedes-Benz avait teasé l'arrivée de la CLA restylée mardi, la voici enfin ! La berline compacte de la marque à l'étoile, lancée il y a quatre ans, a été remise au goût du jour, avec de légères modifications sur et sous la carrosserie.

Pour parler de l'esthétique, la CLA 250 traction et la version intégrale 4Matic arborent une face avant remaniée, avec une nouvelle calandre étoilée. À l'arrière, on trouve un nouveau diffuseur, au profil plus sportif. Les phares LED haute performance ont également été retravaillés.

Concernant la peinture, la nouvelle CLA propose deux nouvelles teintes de bleu : Hyper Blue (exclusif à la gamme) et Starling Blue. Enfin, pour les jantes, Mercedes a ajouté de nouveaux modèles à son catalogue pour des tailles allant jusqu'à 19 pouces. De série, pour le Coupé et le Shooting Brake, sont montées des jantes alliage 17 pouces.

Les différentes CLA, à l'exception de la 45 S AMG, sont équipées de série d'une batterie de 48 volts offrant 13 ch de puissance supplémentaire afin de faciliter le démarrage mais aussi de réduire la consommation de carburant.

Intérieur revu

Dans l'habitacle, Mercedes a placé deux écrans de 10,25 pouces. "Une expérience high-tech holistique et une architecture spatiale exceptionnellement ouverte", précise le communiqué de presse. À cela s'ajoute la dernière version du système d'infodivertissement MBUX, une connectivité sans fil via Apple CarPlay et Android Auto, et un nouveau système audio.

La finition Progressive propose trois couleurs pour l'habitacle : Noir, Beige Macchiato et Gris Sage. Pour les versions AMG, les sièges en MB-Tex/microfibres (composé en grande partie de matériaux recyclés) sont désormais disponibles en cinq couleurs, dont le Brun Bahia.

Galerie: Mercedes-AMG CLA (2024)

5 Photos

Et pour AMG ?

Le look des CLA 35 et CLA 45 de Mercedes-AMG a lui aussi été revu : nouveaux phares, calandre spéciale pour la CLA 35, nouvelles jantes de 18 et 19 pouces, volant AMG Performance de série et nouvelles couleurs de sellerie.

Dans le cas de la CLA 35, le moteur 2,0 litres turbo avec sa batterie 48V développe 306 ch pour 400 Nm de couple, tandis que sur la CLA 45 S, la puissance est de 422 ch pour 500 Nm de couple. Dans les deux cas, on trouve une transmission intégrale (4Matic+ sur la CLA 45 S) et la boîte automatique huit rapports à double embrayage AMG Speedshift DCT 8G.

La nouvelle Mercedes-Benz CLA devrait arriver chez les concessionnaires plus tard dans l'année, aucune date précise et aucun prix n'ont été annoncés pour le moment.