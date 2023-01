Après avoir présenté la nouvelle Classe A en octobre 2022, Mercedes s'apprête à dévoiler la CLA. Le rendez-vous est fixé au mercredi 18 janvier. Le dernier teaser de la marque nous montre une berline, mais nous ne serons pas surpris si Mercedes présente également un CLA Shooting Brake.

Étant donné que les Classe A et Classe B n'ont subi qu'un léger lifting, il ne faut pas s'attendre à de grands changements pour la CLA. Comme pour ses sœurs, la voiture pourrait être dévoilée d'abord dans sa version hybride rechargeable, avec un moteur électrique développant désormais 107 ch – sept de plus qu'auparavant – et avec une batterie pouvant être chargée en courant alternatif à 11 kW ou en courant continu à 22 kW.

Nous avons d'ailleurs relevé un bel indice en augmentant la luminosité de l'image-teaser : la plaque d'immatriculation se termine par "E", ce qui indique la présence d'un groupe propulseur hybride rechargeable.

Photos espion des nouvelles Mercedes-Benz CLA et CLA Shooting Brake

27 Photos

Tous les moteurs diesel et essence actuels devraient rester dans la gamme, avec une hybridation légère pour ceux du dernier cas afin de réduire les émissions mais aussi d'offrir un boost de 13 ch au démarrage. Il y a fort à parier que la CLA 35 AMG soit également équipée d'un système hybride léger et passe à une transmission automatique à huit rapports.

Les changements au niveau du style seront subtils, puisque cela a été le cas pour le lifting de mi-cycle de la Classe A. De nouvelles jantes et peintures sont probablement au menu, ainsi que des changements mineurs à l'intérieur. Le système MBUX continuera d'avoir un double écran de 10,25 pouces pour les finitions plus poussées.

Pour sa prochaine génération de compactes, au sein de la gamme "Entry Luxury", Mercedes aurait l'intention de ne retenir que quatre modèles. Les CLA et CLA Shooting Brake ne sont apparemment pas menacés, tout comme les GLA et GLB. Nous ne pouvons pas en dire autant pour les Classe A et Classe B : selon le journal allemand Handelsblatt, les berlines bicorps et tricorps ainsi que le monospace compact seront retirés des concessions en 2025.