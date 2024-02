La Fiat 500 va bientôt fêter ses 67 ans. En effet, le 4 juillet approche, jour où, en 1957, la "Nuova 500", héritière de la Topolino (Mickey Mouse) et protagoniste de la motorisation de masse pour les Italiens, a été présentée à Turin.

La Fiat 500 de 2007 a relancé le mythe du "Cinquino" avec 3,2 millions d'unités vendues et s'apprête aujourd'hui à célébrer la naissance de son célèbre ancêtre. Pour ce faire, elle présente la Fiat 500 Collezione 1957, un cabriolet spécial produit en série limitée à 1 957 exemplaires pour certains pays européens et le Japon.

Un cabriolet bicolore vert et blanc

La Fiat 500C dans l'édition spéciale Collezione 1957 se caractérise par une peinture bicolore avec la partie inférieure en Dew Green et la partie supérieure en Ice White, avec la capote en toile en Beige.

Fiat 500C Collezione 1957, vue latérale

Les jantes en alliage de 16 pouces ont une finition en diamant blanc et sont assorties aux coques de rétroviseurs chromées et à la sérigraphie spéciale sur les vitres arrière qui célèbre le style des deux Fiat 500 les plus célèbres et les plus emblématiques, la Fiat 500 de 1957 et la Fiat 500 de 2024.

Fiat 500C Collection 1957, le tableau de bord Fiat 500C Collezione 1957, le détail de la plaque numérotée

Même l'intérieur de la Fiat 500C Collezione 1957 est spécial, grâce aux sièges de couleur ivoire avec des inserts en cuir Frau et le logo "One of 1957". Le tableau de bord est en bois et une plaque numérotée est apposée sur le tunnel central.

Équipements, moteurs et prix de la Fiat 500 Collezione 1957

L'équipement de série de la "1957 Collection" comprend également divers détails chromés, des feux de jour à LED, des phares antibrouillard, une instrumentation numérique de 7 pouces et la connectivité Mopar Connect.

Fiat 500C Collection 1957 vue avant

Le moteur de la Fiat 500C Collezione 1957 destinée à l'Europe, y compris l'Italie, est le célèbre 1.0 mild hybrid de 70 ch, associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Pour le marché japonais, en revanche, la Fiat 500C Collezione 1957 est équipée d'un moteur 1.2 essence de 69 ch et d'une boîte de vitesses robotisée MTA.

Fiat 500C Collezione 1957, la sérigraphie sur la lunette arrière Fiat 500C Collezione 1957, toit ouvert

En Italie, la Fiat 500C Collezione 1957 est proposée à partir de 25 900 euros. Les seules options disponibles sont le Pack D-FENCE (Prime cabin filter + Air purifier + UV lamp) à partir de 299 euros, la roue de secours à partir de 250 euros et la Mopar Box RAC Services à partir de 350 euros.