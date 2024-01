Nous avons tous des préférences en matière de voitures, mais malgré nos goûts variés, nous avons tous un point commun : nous sommes des passionnés. Il est donc toujours triste de voir une usine abandonnée, surtout quand on sait que c'est là que les ouvriers ont assemblé les voitures que certains d'entre nous ont appréciées à l'époque.

Une nouvelle vidéo permet de découvrir l'intérieur d'une usine Fiat abandonnée depuis 2011. Bien que l'usine d'assemblage de Termini Imerese ait fermé ses portes il y a plus de dix ans, on ne s'en rendrait pas forcément compte, car les équipements sont toujours là. Certains des modèles les plus populaires y ont été fabriqués, notamment l'emblématique 500 et l'adorable Panda. L'usine sicilienne était opérationnelle depuis 1970 et produisait également la Fiat 126, la Punto et la Lancia Ypsilon.

La dernière voiture à être sortie des chaînes était une Lancia, en novembre 2011, et pourtant il semble que la reprise de la production ne nécessiterait pas beaucoup d'efforts. Dans la plupart des cas, les usines sont vidées peu de temps après leur fermeture, mais l'ancienne usine Fiat près de Palerme semble avoir été laissée intacte. Elle avait une capacité de production annuelle maximale de 140 000 unités, mais avant que Fiat ne la ferme, moins de 40 % de cette capacité était utilisée. Par conséquent, l'usine qui employait quelque 1 800 personnes perdait de l'argent.

Selon l'homme portant la caméra, l'usine a depuis été vendue et n'est plus accessible. Elle a changé de mains à plusieurs reprises, la dernière fois lorsque l'entreprise italienne Blutec l'a achetée pour fabriquer des voitures électriques. Mais cela n'a jamais eu lieu, en raison d'une fraude s'élevant à 16 millions d'euros.

Elle serait en train d'être désossé avant d'être démolie, mettant ainsi un point final à une usine d'assemblage autrefois florissante.