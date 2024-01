Nous avons vu de nombreuses vidéos de visites de granges remplies de voitures abandonnées, mais il est rare que nous ayons le droit à des visites d'usines automobiles entières. Pininfarina a construit cette usine pour fabriquer les carrosseries de la Cadillac Allanté à partir de 1986, et y a construit diverses voitures jusqu'en 2011. Aujourd'hui, l'usine est inoccupée.

Cadillac, Ferrari et Peugeot sont passés par cette usine

Le processus d'assemblage de l'Allanté était étrange. Pininfarina fabriquait les carrosseries dans cette usine en Italie avant de les monter sur des berceaux spéciaux et de les expédier à Détroit par Boeing 747. Le reste de la production a eu lieu à l'usine d'assemblage de Hamtramck, où sont actuellement construits des véhicules électriques tels que le Hummer et le Silverado.

Après l'arrêt de la production de la Cadillac, le site a brièvement produit la Ferrari Testarossa, puis la Peugeot 406 Coupé. Pininfarina y a également construit les Alfa Romeo Brera et Spider, avant de fermer le site en 2011.

Un lieu magnifique... et triste

La vidéo montre des voitures d'essai de la Brera qui ont été laissées sur le site jusqu'en 2015. Certaines d'entre elles portaient encore le camouflage utilisé à des fins de développement. Ces véhicules ont toutefois été enlevés depuis.

L'usine a l'air remarquablement bien pour avoir été fermée pendant plus de dix ans. Les machines de la chaîne de montage sont toujours là et semblent prêtes à transporter à nouveau des véhicules. Plusieurs robots sont également présents. Étonnamment, certains des schémas de construction de la Brera sont encore à leur place.

Par contre, le bureau du site est en plein désordre. Des pilleurs semblent avoir dépouillé le bâtiment de son cuivre et volé le fond des chaises de la salle à manger. Il y a aussi des graffitis sur certains murs. C'est un spectacle surréaliste et triste.

À l'extérieur, la piste d'essai est encore partiellement visible, mais la nature reprend rapidement ses droits. L'herbe pousse à travers les fissures de l'asphalte et des arbres poussent à certains endroits. À l'apogée de ce site, il y avait des endroits où l'on pouvait évaluer la suspension d'un véhicule et traverser des eaux profondes.

Une fin malheureuse

Pininfarina a fermé l'usine pour diverses raisons. Après la crise financière de 2008, la construction de véhicules de petite série est devenue plus difficile, ce qui était la spécialité de ce site. L'acquisition de l'entreprise par Mahindra en 2015 n'a probablement pas aidé non plus. D'après la vidéo, l'usine ne montre aucun signe de reprise de la production, ce qui est bien dommage compte tenu de son histoire singulière.