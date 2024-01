Présenté pour la première fois au Salon de Shanghai 2023, le Polestar 4 est prêt à faire ses débuts officiels en Europe, complétant ainsi la gamme du constructeur suédois. Un modèle entièrement nouveau, qui sera la seule nouveauté de 2024, entrant dans le segment des SUV coupés électriques avec un style très personnel et beaucoup de technologie.

Aucun autre lancement de Polestar n'est attendu cette année, même si nous ne serions pas surpris de voir une nouvelle année modèle pour le Polestar 2 ou le SUV Polestar 3.

Polestar 4

Polestar a choisi Shanghai pour présenter son nouveau modèle et dévoiler des lignes qui, tout en s'inscrivant dans l'univers des SUV coupés, mettent tout en œuvre pour se distinguer de la concurrence. Des surfaces acérées et tendues soulignent la sportivité du Polestar 4. Et ce n'est pas un hasard : il s'agit en effet du Polestar le plus rapide jamais produit, capable de frôler les 200 km/h de pointe et de passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Galerie: Polestar 4

29 Photos

Les caractéristiques du Polestar 4 dans la version à deux moteurs : 544 ch de puissance, une batterie de 102 kWh et 564 km d'autonomie déclarée. Dans la version RWD à un seul moteur, cette autonomie passe à 600 km.

Pour en revenir au style, le SUV coupé suédois fait 4,83 mètres de long et a la particularité de ne pas avoir de lunette arrière. En fait, tout est fermé derrière et il faut compter sur une caméra qui transmet les images au rétroviseur central.

Nom Polestar 4 Carrosserie SUV coupé 5 portes Moteur Électrique Date d'arrivée Janvier 2024 Prix À communiquer

Polestar 3

2024 est aussi l'année du Polestar 3. Car si le SUV électrique peut déjà être commandé en ligne depuis l'année dernière, son lancement officiel aura lieu entre février et mars.

De grandes dimensions, un style moderne et tranchant et une connectivité de nouvelle génération caractérisent le Polestar 3, qui ressemble à un maxi SUV, avec une longueur de 4,90 mètres et un empattement de près de 3 mètres. Le Polestar 3 est équipé de deux moteurs électriques et d'une transmission intégrale, avec deux niveaux de puissance. Elle commence à 489 ch et va jusqu'à 517 ch. La batterie de 111 kWh garantit une autonomie de 610 km.