Le Salon de l'automobile de Shanghai 2023 s'est achevé il y a quelques semaines. Les modèles qui y ont été présentés sont toutefois sur la rampe de lancement. Au cours du salon chinois, nous avons eu la chance de voir des citadines électriques, des hypercars zéro émission ainsi que des SUV et des monospaces pour tous les besoins.

Parmi les nombreux modèles présentés en avant-première, nous en avons sélectionné sept qui sont destinés à devenir les principaux sujets de discussion lors des prochains mois.

BYD Seagull

Nous commençons par la citadine chinoise qui, de par ses caractéristiques et son prix de départ, pourrait être un modèle véritablement révolutionnaire. Le petit modèle de BYD a reçu plus de 11'000 commandes rien que le jour de sa présentation, avec une autonomie d'environ 405 km en cycle CLTC (cycle d'homologation chinois) et un prix d'environ 9000 euros.

Espérons que la voiture électrique du peuple atteigne bientôt l'Europe, où des modèles de ce type sont nécessaires pour accélérer la transition vers l'électrique.

BYD U9

Si la Seagull s'adresse à tous les types de portefeuille, la U9 concerne un public plus spécifique par son prix et ses performances.

Quatre moteurs électriques propulsent la première supercar de la marque BYD de 0 à 100 km/h en seulement deux secondes. Un système innovant de contrôle de la suspension appelé "DiSus" permet également à la voiture de "sauter" sur place ou de se déplacer sur trois roues.

Hyundai Elantra N

À Shanghai, la marque coréenne a annoncé le début des ventes de ses modèles sportifs N. Le modèle phare de la société est l'Elantra N, la berline récemment remaniée qui se concentre encore plus sur le style et les performances.

Nous ne la verrons pas en Europe, mais son moteur 2,0 litres turbo est le même que celui de nos i30 N et Kona N. Par ailleurs, comme sur le Vieux Continent, le Ioniq 5 N, crossover électrique de 600 ch, sera également commercialisé en Chine.

Lexus LM

En raison de sa taille et de sa gigantesque calandre en sablier, le Lexus LM ne passe certainement pas inaperçu. Le monospace de luxe japonais sera vendu non seulement en Chine, mais aussi en Europe (peut-être en 2024) et tentera de séduire les clients avec son espace à bord et son écran de 48 pouces pour les passagers à l'arrière.

Malgré les diverses innovations électriques présentées au salon, le LM ne sera disponible qu'avec des moteurs à essence entièrement hybrides.

Polestar 4

Le quatrième modèle de la marque suédoise est un SUV coupé électrique qui arrivera en Europe début 2024 contre 60'000 euros environ. Ses particularités : une face arrière sans lunette, un toit en verre sur toute la longueur et un double moteur électrique de 544 ch avec une autonomie de 600 km.

Toyota bZ Sport Crossover

La famille de modèles électriques Toyota bZ (inaugurée avec le crossover bZ4X) s'agrandira bientôt avec le Sport Crossover, présenté sous forme de concept à Shanghai.

Le modèle reprend les codes stylistiques typiques des derniers produits de la firme japonaise tels que la Crown et la Prius, tout en adoptant une ligne plus proche d'un SUV coupé. Ses capacités et sa date de lancement ne sont pas encore connues, mais les prémisses semblent très intéressantes.

Volkswagen ID.7

L'héritière électrique de la Passat sera la Volkswagen ID.7, un vaisseau amiral aux lignes plus traditionnelles et conservatrices que les autres modèles de la gamme ID. Disponible à partir de fin 2023, avec un prix catalogue d'environ 55'000 €, l'ID.7 disposera de deux tailles de batterie de 77 et 86 kWh et d'un nouveau moteur électrique de 286 ch monté à l'arrière.

L'autonomie devrait être d'environ 700 km pour défier sérieusement la Model 3 de Tesla, sa rivale numéro un.