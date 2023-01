C'est l'heure du changement pour la Polestar 2. La berline électrique suédoise lancée en 2019 a bénéficié d'une refonte substantielle, avec une mise à jour de son design et de son contenu technique.

Plus puissante et plus efficace, la Polestar 2 peut désormais atteindre une autonomie de 635 km et sera bientôt disponible à la commande à partir de 55 800 euros.

C'est encore plus sûr

Sur le plan esthétique, les changements sont plutôt limités et ne concernent que quelques détails tels que les phares et les inserts de pare-chocs. Les jantes en alliage de 20 pouces de la Polestar 2 disponible avec Pack Performance ont un style similaire à celles qui équipent la Polestar 3.

L'équipement de série est encore plus riche et comprend le Driver Awareness, le système d'information sur les angles morts avec intervention directe sur la direction en cas d'urgence. Il y a aussi l'alerte de collision arrière, la caméra 360° et le chargeur sans fil. Toujours en ce qui concerne l'assistance au conducteur, on retrouve, comme sur la Polestar 3, le système SmartZone.

Les changements "moteur"

Les nouveautés les plus importantes concernent le groupe motopropulseur. Les variantes monomoteurs sont dotées d'un moteur de 300 ch monté à l'arrière (contre 231 ch auparavant) et le couple passe de 330 à 490 Nm. Ainsi, la Polestar 3 propulsion, effectue le 0 à 100 km/h en 6,2 secondes (1,2 seconde plus lent).

Les variantes à deux moteurs sont dotées d'un second groupe sur l'essieu avant pour un total de 421 ch et 740 Nm (contre 408 ch et 660 Nm auparavant) et une gestion optimisée de la traction. Le haut de gamme reste la version Performance Pack avec 476 ch, dont l'accélération de 0 à 100 km/h tombe à 4,2 secondes.

Les Polestar 2 sont alimentées par deux batteries : la batterie de 69 kWh et la batterie de 82 kWh. Dans les deux cas, les batteries ont été redessinées pour être plus efficaces et pour stocker l'énergie plus rapidement, la 69 kWh pouvant être rechargée en courant continu jusqu'à 135 kW et la 82 kWh jusqu'à 205 kW.

Tirant également parti de l'optimisation des moteurs électriques, les versions Long Range à moteur unique atteignent 635 km en cycle WLTP, soit une augmentation de 84 km par rapport au modèle précédent.