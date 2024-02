L'Ypsilon 2024 a marqué le début d'une nouvelle ère pour Lancia, sous la direction de l'administrateur délégué Luca Napolitano. La premium électrique italienne (et bientôt la mild hybrid) marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la marque, qui se tourne également vers le passé pour planifier son avenir.

En effet, en 2025, la gamme Ypsilon s'enrichira de la version HF, un acronyme également lié aux succès du sport automobile. À quoi ressemblera cette Lancia ? Essayons de le découvrir.

Soins vitaminés

L'Ypsilon HF prend forme dans notre rendu, qui tente de donner de l'agressivité et de la sportivité aux lignes douces de la Lancia présentée ces dernières semaines. Selon les premières informations, la HF aura une posture abaissée et une largeur supplémentaire de 5 cm. Les jupes latérales et les profils aérodynamiques du pare-chocs, ainsi que le spoiler, se distinguent.

Lancia Ypsilon HF (2025), le rendu Motor1.com

D'autres détails importants pourraient être des jantes en alliage plus grandes et aérodynamiques, ainsi que la présence du logo HF (peut-être redessiné pour l'occasion afin de correspondre à la nouvelle image de la marque). À bord, les sièges sport et la sellerie spécifique ne devraient pas manquer pour distinguer clairement la HF de toutes les autres versions.

240 ch et une plate-forme modifiée

Le CEO Napolitano a déjà donné plusieurs indices sur ce modèle de marque "High Fidelity". Tout d'abord, la puissance, car on ne peut pas parler d'une voiture de sport HF sans mentionner le nombre de chevaux. L'Ypsilon HF développera 240 ch, tout comme l'Abarth 600e et l'Alfa Romeo Milano dans leur déclinaison la plus sportive.

Lancia Ypsilon 2024, l'intérieur

Le sprint de 0 à 100 km/h se fera en 5,8 secondes, tandis que la batterie pourrait encore être de 51 kWh.

D'autres données techniques sur la Lancia n'ont pas été confirmées, mais nous savons que la HF sera uniquement électrique et à traction avant, et devrait être construite sur la plate-forme Perfo-eCMP, une version modifiée de la CMP qui se concentre encore plus sur une sensation de conduite sportive.

Le prix n'a pas été annoncé, mais il est facile d'imaginer qu'il sera plus élevé que les 40 000 euros nécessaires pour l'Ypsilon électrique "de base".