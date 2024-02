Une véritable révolution pour relancer une marque. Telle est la mission de la nouvelle Lancia Ypsilon. La petite voiture de luxe inaugure une nouvelle ère pour la marque, tant en termes d'image que de mécanique. La nouvelle Ypsilon est en effet la première Lancia électrique et la première à porter certains des traits stylistiques qui caractériseront tous les nouveaux modèles des prochaines années.

Les changements par rapport au modèle sortant sont nombreux et il vaut la peine de s'y attarder pour découvrir les différences importantes entre deux époques différentes. En effet, 13 ans séparent les deux projets.

Nouvelle Lancia Ypsilon 2024 : ce qui change à l'extérieur

Tout d'abord, c'est la silhouette de l'Ypsilon qui est entièrement nouvelle. Abandonnant les formes de "petit œuf" de la génération précédente, la Lancia actuelle est sensiblement plus grande et plus élaborée. En effet, l'Ypsilon 2024 mesure 4,08 m de long, soit 24 cm de plus, et son look est un mélange constant de lignes anguleuses et douces.

Les feux arrière circulaires, qui rappellent ceux de la Stratos, sont contrebalancés par une face avant au dessin plus tendu, reprenant le verre classique de Lancia.

La plateforme est l'e-CMP sur laquelle reposent également d'autres modèles de la marque Stellantis comme la Peugeot 208 et l'Opel Corsa. En effet, les proportions rappellent beaucoup les voitures de ce type, à commencer par les formes de hayon et les passages de roues arrondis.

Longueur Largeur Hauteur Empattement Compartiment à bagages 4,08 mètres 1,76 mètres 1,44 mètre 2,54 mètres 310-340 litres

Nouvelle Lancia Ypsilon 2024 : les changements à l'intérieur

La révolution de l'Ypsilon se poursuit à bord. La génération précédente se caractérisait par la présence du combiné d'instruments au centre du tableau de bord, avec les jauges analogiques placées directement au-dessus des commandes d'info-divertissement et de climatisation physique.

Désormais, la Lancia dispose de deux écrans de 10,25 pouces chacun pour l'instrumentation numérique et l'info-divertissement (rebaptisée "S.A.L.A."). Le "panel" avec les deux écrans est placé sur un tableau de bord aussi rationnel dans sa forme que dans son revêtement en tissu. Au centre se trouve la table centrale conçue par Cassina, la célèbre marque de meubles qui a également donné son nom à la première édition spéciale de l'Ypsilon.

Les sièges en velours bleu, dont la trame "Cannelloni" rappelle les tissus Lancia classiques, sont également présents. Même dans la nouvelle Ypsilon, les designers ont donc accordé une grande attention au choix des tissus, assurant ainsi la continuité avec les modèles précédents.

Nouvelle Lancia Ypsilon 2024 : les moteurs

L'Ypsilon n'est actuellement disponible qu'avec le moteur électrique de 156 ch et la batterie de 51 kWh, avec une autonomie revendiquée de 403 km. À partir de mai 2024, des variantes équipées d'un moteur à essence 48 volts mild hybrid avec des puissances de 100 ch et 136 ch arriveront également, bien que les spécifications et les détails n'aient pas encore été officialisés.

De plus, en 2025, ce sera au tour de la HF, la version électrique plus "épicée" de 240 ch, comme l'Abarth 600e. Bref, une toute autre histoire par rapport à la gamme de la précédente Ypsilon, qui ne comprenait que le 1.0 mild hybrid de 70 ch et le 1.2 LPG de 69 ch.

Nouvelle Lancia Ypsilon 2024 : versions et prix

Il est évident que l'évolution significative en termes d'esthétique, d'intérieur et de motorisation aura des conséquences sur le prix catalogue. En effet, l'Ypsilon Cassina électrique est proposée à partir de 39 500 euros. Ce n'est certainement pas une petite somme, même si l'équipement est entièrement optionnel et que l'édition est de toute façon limitée à 1 906 exemplaires (ce qui laisse présager une plus grande conservation de la valeur au fil des ans).

Nouvelle Lancia Ypsilon

Sans compter que l'équipement d'aide à la conduite est riche, avec tous les ADAS pour l'assistance de niveau 2 (Traffic Jam, régulateur de vitesse adaptatif et maintien de la trajectoire), plus le système de caméra à 180°.

Il faut dire qu'une véritable comparaison avec l'ancien modèle ne pourra se faire qu'avec l'arrivée des variantes mild hybrides, pour lesquelles on table sur un prix de départ d'environ 29 000 euros. L'ancienne Ypsilon, quant à elle, affichait des prix de catalogue compris entre 17.600 et 20.900 euros environ.