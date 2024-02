La Lancia Ypsilon représente bien plus qu'un "nouveau modèle", car elle est sur le point de connaître un nouveau départ en Italie et en Europe. La voiture a changé en augmentant ses dimensions, son contenu technologique et son prix. Elle est également devenue électrique.

Si vous êtes clients de l'ancienne Ypsilon, vous aurez du mal à la "reconnaître", car il s'agit effectivement d'une voiture complètement différente. Un seul chiffre suffit pour comprendre à quel point la barre a été placée haut : la version haut de gamme CASSINA que vous voyez sur les photos de cette page coûte un peu moins de 40 000 euros. Certes, elle sera flanquée de versions hybrides douces à essence, moins chère, mais ces prix la positionnent comme une compacte "premium" à tous les égards.

Voyons ce que cela signifie et comment cela a transformé la voiture que nous verrons dans les concessions italiennes en mai.

Lancia Ypsilon 2024, les extérieurs

La révolution est avant tout stylistique. Les nouvelles dimensions (plus de 4 mètres de long) et la carrosserie à hayon ont complètement changé l'aspect de la Lancia Ypsilon 2024, traditionnellement considérée comme une citadine " en forme d'œuf ".

Les proportions sont désormais celles d'une voiture compacte du segment B (Peugeot 208, Renault Clio, etc.), mais il est intéressant de s'attarder sur le design caractérisé par certains traits stylistiques qui révolutionnent l'identité de la marque.

Tout d'abord, à l'avant, la calandre Lancia disparaît, réinterprétée par un jeu de faisceaux LED qui reproduisent la forme d'un gobelet (un verre à cocktail, pas un verre à vin - NDLR). Le bouclier disparaît, ou plutôt est transféré sur les montants arrière, tandis que le nom LANCIA apparaît désormais en toutes lettres avec un lettrage découpé au laser dans le capot.

La nouvelle calandre lumineuse Les cercles des feux arrière inspirés de la Lancia Stratos

Plus intéressante encore est la partie arrière ouvertement inspirée de la légendaire Stratos, où deux phares circulaires reviennent, donnant à la voiture une belle personnalité, grâce aussi au jeu de couleurs créé par la partie supérieure du hayon et ensuite le toit noir brillant en contraste avec la carrosserie.

La version limitée CASSINA est placée sous le signe de l'élégance, d'où la couleur bleue classique Lancia choisie pour cet exemplaire, mais les bases esthétiques pour créer une belle variante sportive (lire HF) sont toutes présentes...

Lancia Ypsilon 2024 : les dimensions

Dimensions Lancia Ypsilon 2024 Longueur 4,08 m Largeur 1,76 m Hauteur 1,44 m Empattement 2,54 m Capacité de chargement 310-340 litres

Lancia Ypsilon 2024, l'intérieur et la technologie

Cet élan avant-gardiste du design extérieur s'exprime à l'intérieur par des formes géométriques qui animent le tableau de bord de la Lancia Ypsilon 2024. L'instrumentation est caractérisée par un jeu intéressant de parties saillantes agrémentées d'un revêtement en tissu.

Deux écrans numériques de plus de 10 pouces chacun sont présents : celui derrière le volant dédié au conducteur et celui central à partir duquel est géré le système d'infodivertissement, surnommé S.A.L.A. par un jeu de mots qui évoque le concept de " salon à l'italienne ". C'est là qu'intervient la collaboration avec CASSINA, une célèbre marque de meubles qui a conçu la table centrale avec cette forme circulaire particulière. Ils l'appellent également "table basse", ce qui implique son utilisation lorsque la voiture est à l'arrêt, peut-être en attendant d'être rechargée. La partie avant de la table basse est recouverte de cuir cousu à la main. La partie arrière abrite le compartiment pour le chargement par induction du smartphone. Les smartphones se connectent sans fil aux instruments et permettent d'utiliser Apple CarPlay ou Android Auto.

Mais le véritable effet " salon " est évidemment donné par les sièges qui, dans cette version CASSINA, sont revêtus d'un tissu spécial en velours bleu avec une trame " cannelloni " qui rappelle le tissu historique de Lancia. En ce qui concerne les sièges, nous avons également apprécié le rembourrage soutenu, peu courant dans cette catégorie de voiture.

L'habitabilité est une conséquence directe des nouvelles dimensions : deux adultes disposent d'un espace conforme à celui des autres concurrentes de cette catégorie construites sur une plate-forme traditionnelle. Entre les deux sièges, pour être clair, il y a le tunnel qui vole un peu d'espace. La capacité de chargement du coffre est moyenne, réduite de quelques litres sur la version électrique pour laquelle il n'y a pas de coffre (bagages avant).

Lancia Ypsilon 2024, les moteurs

La nouvelle Lancia Ypsilon CASSINA, en tant que version haut de gamme, sera commercialisée en série limitée (les exemplaires comptés seront 1906) et sera uniquement à propulsion électrique. Le moteur, ainsi que la petite plate-forme STLA sur laquelle la voiture a été construite, sont ceux d'autres modèles du groupe Stellantis (Peugeot 208, Opel Corsa, etc.) dont les caractéristiques techniques sont également héritées : 156 ch de puissance, 51 kWh de capacité de batterie et 403 km d'autonomie déclarée dans le cycle d'homologation.

Il est également prévu des moteurs à essence à technologie 48V mild hybrid avec des puissances de 100 et 136 ch, mais les spécifications techniques n'ont pas encore été officialisées.

Lancia Ypsilon Limited Edition Cassina (2024)

Moteur Puissance Traction Lancia Ypsilon CASSINA électrique 156 CV (couple 260 Nm) Avant Lancia Ypsilon essence Essence mild hybrid de 100 à 136 CV Avant

Lancia Ypsilon 2024, prix et finitions

La commercialisation de la Lancia Ypsilon débutera en mai en Italie, puis dans les autres pays européens (dans l'ordre : Belgique, Hollande, France et Espagne, suivis de l'Allemagne et du Royaume-Uni).

Le seul prix de la Lancia Ypsilon 2024 communiqué pour le moment est celui de la série limitée CASSINA, soit 39.500 euros, qui, en tant que configuration haut de gamme, est proposée avec un équipement optionnel complet comprenant tous les ADAS fonctionnels jusqu'au niveau 2 d'aide à la conduite (Traffic Jam, régulateur de vitesse adaptatif, centrage sur la voie, etc.) et un système de caméra avec vision à 180°.