Comme c'est généralement le cas pour la plupart des voitures italiennes, la quatrième génération de la Lancia Ypsilon est l'une des nouveautés les plus attendues de cette année. Au moins en Europe, la nouvelle Ypsilon est, avec la Renault 5, une voiture que de nombreux nostalgiques de la marque attendaient. La situation difficile de Lancia au cours des 20 dernières années donne encore plus d'importance à cette voiture à hayon.

Un peu d'histoire

Il convient tout d'abord de jeter un coup d'œil sur le passé. L'histoire de Lancia en tant que constructeur automobile a été aussi mouvementée que longue : la marque a été fondée en 1906. Si elle a été une référence de bon goût, de luxe et d'élégance dans les années 1960 et un symbole de prouesse en rallye dans les années 1970, il n'en est rien aujourd'hui.

La marque a été intégrée au groupe Fiat en 1969, après avoir perdu beaucoup d'argent. Les mains des Agnellis ont permis à Lancia de renaître grâce à l'introduction de quelques modèles emblématiques : Stratos, Gamma, Beta.

L'opération s'est bien déroulée pour Lancia jusqu'aux années 1990, lorsque ses modèles sont devenus de simples rebadges des Fiats traditionnelles, avec quelques problèmes de fiabilité.

Le problème des années 1990 n'a pas été résolu dans les années 2000 et Lancia a continué à faire la même chose : des rebadges fantaisistes de voitures Fiat en ignorant la perception négative croissante en dehors de l'Italie.

Lancia, l'évolution de la gamme au cours des 30 dernières années

En 1990, la gamme Lancia comprenait cinq modèles : Dedra saloon, Delta, Prisma, Thema saloon et Thema wagon. En 1996, huit Lancia différentes étaient disponibles. Puis cinq modèles en 2006, qui sont passés à six en 2012, lorsque la marque a rebadgé trois modèles Chrysler sous l'égide de FCA.

La situation s'est aggravée après l'opération de rebadgeage de Chrysler, qui n'a jamais fonctionné et a eu un impact négatif sur l'image déjà dégradée de Lancia. Depuis 2016, la marque n'a vendu qu'un seul modèle : l'Ypsilon.

Le défi

Le grand défi auquel Lancia doit faire face aujourd'hui est de transformer son présent limité (un seul modèle sur un seul marché) en un avenir positif avec une gamme plus large sur davantage de marchés. L'actuelle Ypsilon est une petite voiture à hayon fabriquée en Pologne il y a 11 ans et basée sur la plate-forme de la Fiat Panda. Elle était la troisième voiture la plus vendue en Italie en 2023, avec une augmentation de 10 % en volume par rapport à 2022. C'est une voiture qui se vend bien principalement en raison de son prix compétitif et de son attrait pour les femmes conductrices.

Le prix de détail moyen des versions disponibles en décembre 2023 était de 18 500 euros.

L'image que Lancia a créée depuis 2016 est celle de l'Ypsilon : une petite voiture à hayon abordable, idéale pour les déplacements en ville. Sans parler de la perception en dehors de l'Italie.

Lancia Ypsilon, l'évolution des ventes de la dernière génération

La mission de la prochaine Ypsilon est de changer cette perception, en devenant la référence du luxe et de la haute technologie dans le segment B européen. Ce sera certainement une voiture intéressante (comme on peut déjà le voir sur les photos-espionnes), étant donné qu'elle est basée sur deux des petites voitures les plus populaires en Europe : l'Opel Corsa et la Peugeot 208.

Vers l'inconnu

Cependant, il y a deux problèmes : puisque la va Ypsilon veut moderniser l'image de Lancia avec beaucoup de technologie et des moteurs performants, il est probable que la voiture ne sera pas aussi abordable que la génération actuelle. On ne s'attend donc pas à ce qu'elle s'empare d'une part importante du segment B.

Motor1 Numbers, le segment B aujourd'hui

En fait, il s'agit du deuxième problème : le segment des voitures sous-compactes n'est plus en croissance. Au contraire, sa part de marché a chuté de 16,4 % en 2022 à 15,4 % en 2023. En 2014, elles représentaient près de 23 % du marché européen des voitures neuves.

La nouvelle Ypsilon est-elle suffisamment compétitive pour gagner une part de marché satisfaisante dans un segment en déclin ?

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne chez JATO Dynamics.