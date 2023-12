Nostalgique des voitures de rallye Peugeot et des configurations plus sportives ? Un concessionnaire suisse a imaginé une version de la 208 tout à fait unique en son genre. La 208 Rallye a été créée par Garages-Hotz comme une sorte d'hommage au 40ème anniversaire de la légendaire 205 Turbo.

Il ne s'agit pas d'une véritable version officielle, mais d'une édition limitée au look plutôt original qui renvoie aux modèles les plus sportifs de la marque.

Hommage au rallye

La 208 Rallye est proposée dans une teinte blanche et avec des jantes en acier de 16 pouces de la même couleur. Les autocollants bleu, violet et rouge sur les flancs, les passages de roues et le pare-chocs avant ajoutent de la vivacité et de l'originalité à la Peugeot. S'y ajoutent le lettrage "208 Rallye" sur le montant C et l'autocollant "Peugeot Talbot Sport" sur le pare-brise.

Peugeot 208 Rallye, la création d'un concessionnaire suisse

L'allure est assurément saisissante, et les phares halogènes ajoutent une touche vintage à l'esthétique Peugeot. Le style se poursuit dans l'habitacle, avec des éléments en fausse fibre de carbone sur le tableau de bord et les panneaux de porte, des sièges en tissu gris avec des surpiqûres rouges et un lettrage "Peugeot" rouge sur le volant.

Tout est en stock

Malheureusement, le concessionnaire n'est pas intervenu sur le moteur. Sous le capot de la Peugeot se trouve donc toujours le trois cylindres turbo 1.2 PureTech de 100 ch et 205 Nm associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Il ne s'agit pas vraiment d'un moteur de performance, mais il est tout à fait apte à assurer un bon brio d'un feu rouge à l'autre.

En même temps, la 208 suisse n'a subi aucune modification de son châssis. La suspension, les freins et tous les autres composants sont identiques à ceux de la version de série.

La voiture est proposée à 24 500 francs suisses, soit environ 25 500 euros au taux de change actuel.